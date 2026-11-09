Engedett a határidőből a közel-keleti állam, de továbbra is szigorú feltételeket szab az Egyesült Államoknak

Eszmáil Bagái iráni külügyi szóvivő a heti sajtótájékoztatóján reagált az amerikai tárcavezető bírálataira. Kérdésként vetette fel, hogy valóban észszerűtlennek számít-e az az iráni követelés, miszerint

az egyeztetések megkezdése előtt fel kell oldani a törvénytelennek tartott amerikai szankciókat és a tengeri blokádot, valamint minden fronton be kell szüntetni a háborút.

Teherán a korábbi, hétnapos határidővel számoló javaslatához képest lerövidítette a tárgyalások újrakezdéséhez szükséges időt. Az iráni ajánlat ugyanakkor továbbra is ahhoz köti a párbeszédet, hogy Washington előzetesen teljesítse a feltételeket, vagyis állítsa le a harci cselekményeket, oldja fel a blokádot és függessze fel a büntetőintézkedéseket.

A külügyi szóvivő kitért arra is, hogy az iraki külügyminiszter tájékoztatása szerint az Egyesült Államok nyomást gyakorol Irakra a közös határszakaszok többségének lezárása érdekében. Bagái hangsúlyozta, hogy ez az amerikai törekvés nem befolyásolhatja Teherán és Bagdad kétoldalú kapcsolatait.

A szóvivő egyúttal azt az amerikai elképzelést is, melynek keretében egy speciálisan erre a célra létrehozott katonai alakulat a Kaszpi-tenger környékén szárazföldön is blokkolná az Irán szárazföldi kereskedelmet. Bagái szerint ez a lépés csupán figyelemelterelés, amellyel Washington azt próbálja palástolni, hogy Donald Trump elnök Republikánus Pártja veszteségeket szenvedett a félidős választásokon.

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