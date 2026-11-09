Friss felmérés: Le Pen fölényes győzelmet arathat

Tovább erősítette vezető pozícióját a jövő évi francia elnökválasztási esélyesek között a szélsőjobboldali Marine Le Pen és radikális baloldali riválisa, Jean-Luc Mélenchon. Egy hétfőn közzétett közvélemény-kutatás szerint a politikai polarizáció fokozódásával ők ketten juthatnak be a második fordulóba, ahol Le Pen fölényes győzelmet arathat.

A Toluna Harris Interactive közvélemény-kutató intézet felmérése alapján Marine Le Pen végezne az élen az elnökválasztás első fordulójában. A politikus a különböző vizsgált forgatókönyvek függvényében a szavazatok 34–36 százalékára számíthat, ami alig marad el az előző hónapban mért 35–37 százalékos támogatottságától.

A radikális baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) jelöltje, Jean-Luc Mélenchon a kutatásban vizsgált mind az öt lehetséges forgatókönyv szerint bejutna a második fordulóba. A felmérés alapján az első megmérettetésen a voksok 18–19 százalékát szerezné meg,

a mindent eldöntő második fordulóban azonban Le Pen könnyedén legyőzné.

A szélsőségesebb pártok előretörésének hátterében az áll, hogy Emmanuel Macron második, egyben utolsó ötéves elnöki ciklusa a végéhez közeledik. A népszerűtlen államfő kiüresedett politikai centrumot és gyenge gazdaságot hagy maga után, ami komoly teret nyitott a keményvonalas politikai erők számára.

Mindkét jelenlegi esélyes komoly választási tapasztalattal rendelkezik, hiszen 2012-ben, 2017-ben és 2022-ben is indultak már az államfői posztért. Míg azonban Mélenchonnak egyszer sem sikerült továbbjutnia az első fordulóból, addig Le Pen 2017-ben és 2022-ben is ott volt a végső megmérettetésen, ám akkor mindkét alkalommal alulmaradt Macronnal szemben.

Forrás: Reuters

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