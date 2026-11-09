Hatalmas fordulat az olajpiacon – Napi közel másfél millió hordóval ugrott meg az OPEC kitermelése

Októberben jelentősen nőtt az OPEC olajkitermelése a Reuters felmérése szerint, elsősorban Szaúd-Arábia, Kuvait és Irak teljesítményének köszönhetően. A 11 tagú szervezet kitermelése napi 1,38 millió hordóval bővült az előző hónaphoz képest, így elérte a napi 22,87 millió hordót.

Nagyot emelkedett a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) olajkitermelése októberben a Reuters legfrissebb felmérése szerint.

A bővülést elsősorban Szaúd-Arábia, Kuvait és Irak húzta, noha az iráni háború, valamint az iráni szállítmányokat sújtó amerikai blokád továbbra is komoly korlátok közé szorítja az exportot.

A 11 tagú szervezet kőolaj-kitermelése az előző hónaphoz képest napi 1,38 millió hordóval nőtt, így októberben elérte a napi 22,87 millió hordós szintet. A hírügynökség az olajszállításokat nyomon követő vállalatok adatai, valamint olajipari cégek, az OPEC és piaci tanácsadók forrásai alapján állította össze a becslését.

Az Oroszországot és más szövetségeseket is magában foglaló OPEC+ csoport hét tagországa korábban abban állapodott meg, hogy az április óta tartó folyamatos kvótaemelések után októberben szinten tartja a kitermelést. A közel-keleti fegyveres konfliktus azonban már korábban is ellehetetlenítette, hogy az érintett államok teljesítsék a termelés bővítésére tett vállalásaikat.

A mostani növekedés ellenére az októberi mennyiség még mindig csak a 90 százalékát teszi ki annak a napi 25,48 millió hordós szintnek, amelyet a 11 tagállam februárban ért el. Az volt az utolsó olyan hónap, mielőtt az iráni konfliktus fennakadásokat okozott volna a közel-keleti régió kitermelésében és exportjában.

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Forrás: Reuters

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