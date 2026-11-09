Ilyen sem volt még: először lehet női elnöke Németországnak

Történelmet írhat Németország jövőre, miután Friedrich Merz kancellár hétfőn Ilse Aignert jelölte a konzervatívok részéről a szövetségi elnöki posztra. Amennyiben megválasztják a nagyrészt protokolláris tisztségre, a bajor politikus lesz az ország első női államfője, aki a márciusban leköszönő, szociáldemokrata Frank-Walter Steinmeiert váltja majd.

Aigner megválasztása szinte biztosra vehető

a januári Szövetségi Gyűlésen, amely a Bundestag képviselőiből és a tizenhat német tartományi parlament küldötteiből áll. A jelölt ugyanis nemcsak Merz konzervatívjainak, hanem a kormánykoalícióban részt vevő szociáldemokratáknak (SPD), valamint a Zöldeknek a támogatását is élvezi. Egy névtelenséget kérő vezető szociáldemokrata politikus tapasztalt és közvetlen személyiségként jellemezte Aignert, a Zöldek vezetése pedig levélben kérte frakcióját a jelölt támogatására a demokratikus közép megerősítése érdekében.

A jelenleg a bajor tartományi parlament elnökeként dolgozó politikus a kancellár oldalán tartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy megválasztása esetén a német társadalmat feszítő megosztottság leküzdésén fog dolgozni. Mint fogalmazott, az országot és a demokráciát kívülről és belülről egyaránt támadások érik, miközben a szélsőségesek sikereket ünnepelnek, az ideológiák térnyerésével pedig egyre inkább szítják a megosztottságot.

Bár a Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa nem nevezte meg konkrétan a veszélyforrást, a hagyományos német pártoknak komoly kihívást jelent a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) előretörése. A közvélemény-kutatások szerint az AfD akár a legerősebb politikai erővé is válhat a következő, 2029 elején esedékes szövetségi parlamenti választásokon.

Friedrich Merz televíziós nyilatkozatában méltatta jelöltjének a demokratikus alapértékek melletti elkötelezettségét, valamint a gyűlölettel és a szélsőségekkel szembeni határozott fellépését. A kancellár szerint Aigner méltósággal és szívvel vezeti majd az országot, képes lesz összehozni az embereket és irányt mutatni. Bár a német államfő hivatalos feladatai főként a törvények aláírására és a miniszterek formális kinevezésére korlátozódnak, a mindenkori elnöktől elvárják, hogy a napi pártpolitikán felülemelkedve erkölcsi iránymutatást adjon.

A 61 éves Ilse Aigner eredeti szakmáját tekintve elektrotechnikai műszerész, és politikai pályája előtt az Eurocopter helikoptergyártó vállalatnál dolgozott elektromos rendszerek fejlesztésén. Az önkormányzati politikából indulva 1998-ban került be a Bundestagba, később pedig Angela Merkel kancellársága idején szövetségi mezőgazdasági miniszterként tevékenykedett. Ezt követően visszatért szülőföldjére, Bajorországba, ahol 2018-ban választották meg a tartományi törvényhozás élére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images