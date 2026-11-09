Immár biztos: Európa nem vesz részt a béketárgyalásokon

Oroszország kizárólag háromoldalú találkozóra számít az Egyesült Arab Emírségekben, ami pontot tehet a hosszú ideje tartó vitára. Felmerült, hogy európaiak egy csoportja is csatlakozhat a megbeszélésekhez, Ukrajna és az Egyesült Államok mellett negyedik felekként az oroszok után.

Az amerikaiaknak megvannak a saját kommunikációs csatornáik az európaiakkal, az ukránoknak is megvannak a saját kommunikációs csatornáik az európaiakkal, és már... kiépítik a saját koordinációs mechanizmusukat. De ismétlem, háromoldalú tárgyalásokról beszélünk

– tisztázta Peszkov.

A kijelentés annak fényében ad gyors cáfolatot az eddigiekre, hogy egy nappal korábban még Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter jelentette be, hogy Párizs is jelen lesz a megbeszéléseken. Azt ugyanakkor nem részletezte, hogy pontosan milyen szerepben terveznek elutazni az arab ország fővárosába.

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