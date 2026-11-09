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Itt a súlyos beismerés: Európa kudarcot vallott Oroszországgal
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Itt a súlyos beismerés: Európa kudarcot vallott Oroszországgal

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Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök egy interjúban elmondta, hogy szerinte az európai erőfeszítések kudarcot vallottak Oroszország elszigetelésére.

A Politicónak adott interjút a skandináv ország kormányfője nemrégiben megbeszéléseket tartott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, emiatt számos kritika érte. Store úgy vélte ugyanakkor, hogy el kell ismerni, nm sikerült a nemzetközi porondon Moszkvát elszigetelni:

Valljuk be, a Kreml nincs elszigetelve

– jelentette ki.

Szerinte a kontinens hatalmainak tárgyalniuk kellene Moszkvával, ugyanis jelenleg csak Washingtonból jutnak el a vélemények az orosz vezetéshez. Több ország – köztük Dánia és Lettország – rosszallását fejezte ki az október 27-i telefonbeszélgetés miatt, és azt hangoztatták, hogy Moszkvát teljesen el kellene szigetelni. Ugyanakkor egyre többen úgy vélik, hogy az Egyesült Államok partneri kapcsolata megingott, emiatt Európa jobban járna, ha felvenné a kapcsolatot a Kremllel. A norvég miniszterelnök szerint illúzió azt gondolni, hogy a háború véget fog érni úgy, hogy a kontinens vezetői nem tárgyalnak az oroszokkal.

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Az ellenvélemények azt hangoztatják, hogy ez Putyin számára kedvező fordulatot jelentene, mivel az orosz elnök épp ezt akarja elérni. A legfontosabb változást ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök politikája jelentette, aki a beiktatása után párbeszédet kezdett az orosz vezetéssel. A lapnak több megszólaló tisztségviselő ugyanezt a megközelítést hangoztatta:

Fontos, hogy Donald Trump ne legyen az egyetlen nyugati vezető, aki Putyinnal tárgyal. Szükségünk van arra, hogy az Ukrajna-párti vezetők is eljuttassák üzeneteiket Putyinhoz

– mondta.

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