Itt vannak az újabb szankciók Moszkva ellen - Bekeményített Anita Anand

Anita Anand kanadai külügyminiszter a G7-országok külügyminisztereinek hétfői párizsi találkozóján kiemelte az Abu-Dzabiban kedden kezdődő közvetlen ukrán–orosz tárgyalások jelentőségét. Bejelentette azt is, hogy Kanada újabb, 60 szankcióból álló csomagot vezet be Oroszországgal szemben.

Az Abu-Dzabiban kedden kezdődő közvetlen ukrán-orosz tárgyalások fontosságát hangsúlyozta Anita Anand kanadai külügyminiszter hétfőn a G7 csoporthoz tartozó országok külügyminisztereinek párizsi találkozóján, egyúttal

újabb szankciócsomagot jelentett be Moszkvával szemben.

Anand újságíróknak nyilatkozva ismertette az Oroszország ellen bevezetett újabb, 60 szankcióból álló csomagot. Az intézkedések elsősorban azokat a személyeket célozzák, akik hozzájárulnak az Ukrajna elleni hadműveletekhez, de a hibrid támadásokban részt vevőket is érintik. Ezzel a háború kezdete óta Kanada már 4000 szankciót vezetett be.

A kanadai miniszter kiemelte, hogy Kanada továbbra is fenntartja az orosz dízelolaj exportjára vonatkozó embargót, ellentétben az Egyesült Államok döntésével, amely egyebek között az üzemanyagpiacra nehezedő nyomás enyhítésére hivatkozva feloldotta a korlátozást.

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