Jelentett a hírszerzés: feltárult a rettegett orosz fegyver minden titka, szintet lépett a drón

Elődjéhez hasonlóan a Gerány-5 K5-K is hagyományos aerodinamikai elrendezésű, felsőszárnyas kialakítással, nyilazott szárnyakkal, a farokrészen pedig egyetlen függőleges vezérsíkkal, rögzített vízszintes vezérsíkokkal és oldalkormánnyal rendelkezik. Az alapváltozatnál rövidebb és kisebb fesztávolságú eszköz törzsét a légellenállás csökkentése érdekében alakították át, növelve ezzel a sebességet és a repülési magasságot.

A módosításoknak köszönhetően az eszköz maximális repülési magassága ötről hat kilométerre, utazósebessége pedig több mint 450 kilométer/órára nőtt, de egyes manőverek során a végsebessége elérheti az 1000 kilométer/órát is. A drón ezer kilométeres hatótávolsága és a harci részének kilencven kilogrammos tömege nem változott, a hírszerzés által megvizsgált példányba

egy TBBCS-90 típusú termobárikus robbanófejet építettek.

A fedélzeti elektronika megegyezik a sugárhajtású Gerány-4 Seeker legújabb változataiban használt rendszerekkel. Megtalálható benne a repülésvezérlő, a MOX-modullal ellátott SADRA Seeker inerciális navigációs rendszer, a tizenhat elemes Harxon GI-006 típusú zavarvédett (CRPA) antenna helyben gyártott másolata, valamint egy nyomkövető és egy mesh-modem. A vizsgált példányt felszerelték az új, Szuszanyin nevű elektrooptikai korrelációs rendszerrel is, amelyet a hírszerzés korábban már a Gerany-4-esekben is azonosított.

Ez a berendezés a fedélzeti mikroszámítógép memóriájában tárolt referenciaképekkel veti össze az érzékelők által rögzített felvételeket, így biztosítva, hogy a fegyver az indítástól a célpontig pontosan kövesse a kijelölt útvonalat. A K5-K modellben a Szuszanyin rendszer hagyományos optikai szenzorok helyett kétsávos kamerát használ, a képfeldolgozást pedig egy műanyag házba épített Coke Pi mikroszámítógép végzi.

Az eszközt egy TRD-200 típusú gázturbinás sugárhajtómű hajtja, amelyet kínai alkatrészekből szerelnek össze az alabugai üzemben.

A fegyverben azonosított kilencvenhárom elektronikai részegység legnagyobb része amerikai, kínai és svájci gyártóktól származik.

A műszaki jellemzőktől, az üzemanyag-kapacitástól és a fedélzeti felszereltségtől függő hatótávolságú orosz sugárhajtású drónok Ukrajna nyugati régióit is képesek elérni. Az ukrán légvédelem azonban egyre hatékonyabban lép fel ezekkel az eszközökkel szemben, a Gerany-4 típusú drónok esetében az elfogási arány jelenleg megközelíti a hatvan százalékot.

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