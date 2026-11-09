Kiszivárgott a terv: megkezdődnek a tárgyalások Ukrajna és Európa jövőjéről

A külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a tárgyalások kezdete óta központi kérdés Ukrajna, valamint tágabb értelemben az egész európai kontinens háború utáni biztonsági architektúrájának kialakítása. Rubio szerint amikor Donald Trump amerikai elnök előrelépésről beszél a folyamatban, pontosan ennek a jövőbeli biztonsági rendszernek a kidolgozására utal.

Bár a gyakorlati megvalósításhoz először magát a háborút kell lezárni, az egyeztetések már javában zajlanak a háttérben. A javaslatok egyelőre kezdeti stádiumban vannak, és végleges megállapodás még nem született, de az amerikai elnököt már a múlt héten tájékoztatták az első elképzelésekről. Az Abu-Dzabiban megrendezendő találkozón az Egyesült Államokat többek között Steve Witkoff elnöki különmegbízott képviseli majd.

Witkoff korábbi bejelentése alapján február óta ez lesz az első háromoldalú találkozó Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között.

A felek a háború utáni biztonsági garanciák mellett a feszültség enyhítéséről, humanitárius kérdésekről, valamint a békéhez vezető további lépésekről tárgyalnak majd.

Az RBK-Ukrajina hírportál értesülései szerint az ukrán delegáció rendkívül magas szintű lesz. A tárgyalócsoportban helyet kap Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője és első helyettese, Szerhij Kiszlicja, valamint David Arahamija, a Nép Szolgája parlamenti frakcióvezetője és Vadim Szkibickij, a katonai hírszerzés vezetőjének helyettese. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter emellett közölte, hogy az egyeztetéseken európai – köztük francia – képviselők is jelen lesznek.

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