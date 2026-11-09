3°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Kiszivárogtak a titkos adatok: százezres veszteségekről hullott le a lepel Oroszországban
Globál

Kiszivárogtak a titkos adatok: százezres veszteségekről hullott le a lepel Oroszországban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több mint 450 ezer orosz állampolgár vesztette életét az ukrajnai háborúban az orosz állami statisztikai hivataltól, a Roszsztattól kiszivárgott hivatalos adatok szerint - tudósított a Moscow Times.

Moszkva 2022 szeptembere óta nem közölt hivatalos adatokat a harctéri veszteségekről, a független becsléseket pedig rendre megbízhatatlannak minősítette. A mostani számok egy kibertámadás révén kerültek nyilvánosságra, amelyet az Oroszországban szélsőséges szervezetként betiltott Belarusz Kiberpartizánok és a Silent Crow nevű hackercsoport hajtott végre a statisztikai hivatal ellen. A támadók a háborús veszteségek mellett gazdasági és demográfiai adatokat is megszereztek.

A Silent Crow által összesített adatok az aktív katonák mellett a légicsapásokban, valamint a kurszki régióba történt 2024-es ukrán betörés során meghalt civileket is tartalmazzák. A tényleges halálozási szám azonban még ennél is magasabb lehet. A statisztika ugyanis nem tér ki az eltűnt katonákra, ahogy arra a 27 ezer külföldi harcosra sem, akiket a feltételezések szerint az orosz fegyveres erőkbe toboroztak. A másik hackercsoport, a Belarusz Kiberpartizánok eltérő módszertannal –

kizárólag a harcokban vagy azok hosszú távú következményeiben elhunyt katonákat és civileket számolva – 393 881 főre tette az áldozatok számát.

Bár a The Moscow Times a BBC és a Mediazona közös, nyílt forrású adatbázisával összevetve nem tudta teljes egészében hitelesíteni a kiszivárgott listát, a nagyságrendek egybecsengenek a nyugati becslésekkel. A brit védelmi minisztérium szeptember elején arról számolt be, hogy már több mint félmillióan haltak meg Oroszország oldalán, a sebesültekkel együtt pedig a teljes veszteség elérheti a másfél millió főt is. A teljes körű invázió kezdete óta minden egyes megszerzett négyzetkilométernyi területért átlagosan 6,2 orosz életével fizettek. A kiszivárgott adatbázisból az is kiderül, hogy több mint 32 ezren legalább egy évvel korábban szerzett sebesüléseikbe haltak bele, 14 160 katona halálát pedig nem harci események, hanem betegségek, közúti balesetek vagy öngyilkosság okozta.

Még több Globál

Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn

Meglepő kijelentést tett Trump: teljesen más formát ölthet Ukrajna a jövőben

Nappallá vált az éjszaka: szétbombázták Oroszország egyik legnagyobb üzemét

A halálesetek 72 százalékát az úgynevezett Donyecki Népköztársaság területén regisztrálták, ahol csak a Bahmutért folytatott tíz hónapos, véres csatában több mint 20 ezer orosz katona esett el. Az adatok alátámasztják azokat a kutatásokat is, amelyek szerint a mozgósítás és a toborzás aránytalanul sújtja Oroszország etnikai köztársaságait, miközben a nagyvárosok, például Moszkva a népességarányuknál jóval kisebb veszteséget könyvelhetnek el. Marija Vjuskova kutató szerint a Kreml toborzási politikája – amely a helyi viszonyokhoz képest kiemelkedő fizetéssel, a családoknak járó bőkezű haláleseti juttatásokkal vagy a börtönből való szabadulás ígéretével csábítja a férfiakat –

egyes kisebb etnikai csoportok esetében már-már teljes népek kiirtásával ér fel.

Janis Kluge, a Német Nemzetközi és Biztonságpolitikai Intézet (SWP) szakértője szerint ez a legjelentősebb adatszivárgás az orosz veszteségekkel kapcsolatban, amely bizonyítja, hogy a háború még soha nem volt olyan véres, mint most. Hozzátette, hogy bár a számok drámaiak, gazdasági hatásuk önmagában csekély lehet. Ez a veszteség ugyanis az ország 80 milliós munkaképes korú lakosságának mindössze fél százalékát érinti, és a fronton harcolók korábban sem a legtermelékenyebb munkakörökben dolgoztak. A szakértő szerint a számoknak elsősorban politikai jelentőségük van, hiszen ilyen mértékű népességvesztés mellett nem lehet azt állítani, hogy Oroszország nyeri meg a háborút.

Kapcsolódó cikkünk

Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött az ukász Washingtonból: azonnali hatállyal le kell zárni a határokat Irakban
Donald Trump megszólalt az újabb Irán elleni támadásról
Közel három évtizede nem látott lépésre szánta el magát Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility