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Magyar Péter: amíg én vezetem Magyarország kormányát, addig megvédjük a külső határokat
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Magyar Péter: amíg én vezetem Magyarország kormányát, addig megvédjük a külső határokat

MTI
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Magyarország kormánya azon dolgozik, hogy még idén sikerüljön olyan jogi megoldást találni, amely lehetővé teszi, hogy az ország déli határainak védelme semmilyen módon ne gyengüljön, de a napi egymillió eurós európai uniós bírságot se kelljen megfizetni - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Berlinben, a Konrad Adenauer Alapítvány által szervezett 17. State of Europe (Európa helyzete) rendezvényen hétfőn, a berlini fal leomlásának 37. évfordulóján.

Mint fogalmazott, a migráció témája nyilván nem kerülhető meg, amikor Európáról beszélnünk. "Az illegális migráció elleni küzdelemben az elmúlt több mint egy évtized alapvető szemléletváltást eredményezett Európában. Azok a megfontolások, amelyeket Magyarország a kezdetektől következetesen képviselt,

mára a tagállamok túlnyomó többségének álláspontjában is megjelennek

- húzta alá.

"Magyarország kezdettől fogva azt képviselte, hogy a tagállamoknak jogukban áll meghatározni saját migrációs politikájukat. Ez azonban nem járhat azzal, hogy egyes tagállamok döntéseik negatív következményeit más országokra hárítják át. (...) Magyarországnak még mindig napi egymillió euró büntetést kell fizetnie az Európai Bíróság egy korábbi, eltérő jogi és politikai környezetben hozott ítélete alapján.

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Ezt magyar miniszterelnökként nem tudom elfogadni. Amíg én vezetem Magyarország kormányát, addig a hazám és Európa külső határait meg fogjuk védeni

- szögezte le Magyar Péter. A miniszterelnök teljes berlini beszédét alábbi cikkünkben ismertettük:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

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