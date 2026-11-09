Az európai uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács
két évvel, 2028. november 15-ig meghosszabbította az Ukrajnát támogató uniós katonai segítségnyújtási misszió (EUMAM Ukraine) megbízatását,
és csaknem 300 millió eurós költségvetést különített el számára a következő két évre - közölte a testület hétfőn.
A tanácsi közlemény szerint a döntést a misszió közelmúltban elvégzett stratégiai felülvizsgálata előzte meg. Ennek keretében a Tanács arról is határozott, hogy a misszió állandó jelenlétet hoz létre Ukrajnában az ukrán katonai hatóságokkal, az ukrán fegyveres erőkkel és a nemzetközi partnerekkel folytatott közvetlen és hatékony koordináció biztosítása érdekében.
A misszió feladatkörét emellett kibővítik, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzen a harctéri tapasztalatok feldolgozására és a katonai kiképzés megerősítésére, az ukrán fegyveres erők változó szükségleteihez igazodva.
Az EUMAM Ukraine továbbra is szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal, az Egyesült Királysággal, Kanadával és Norvégiával, valamint az Ukrajnát katonailag is támogatni kész országok koalíciójával. A misszió emellett a NATO Ukrajnának nyújtott biztonsági segítségnyújtási és kiképzési parancsnokságával (NSATU) is együttműködik.
A Tanács hangsúlyozta, hogy a misszió az Ukrajnának nyújtott uniós katonai támogatás egyik kulcsfontosságú eszköze, amelynek célja az ukrán fegyveres erők katonai képességeinek fejlesztése. A 2022 októberében, Ukrajna kérésére létrehozott misszió keretében eddig több mint százezer ukrán katonát képeztek ki.
Az EUMAM Ukraine az uniós tagállamok területén egyéni, csoportos és speciális katonai kiképzést biztosít az ukrán fegyveres erők számára, valamint összehangolja a tagállamok kiképzési tevékenységét.
A missziót az Európai Békekeretből finanszírozzák. A Tanács emlékeztetett arra, hogy
október 26-án már 4,9 milliárd eurót mozgósított az Ukrajnának nyújtott támogatásra.
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Meghosszabbították az EUMAM Ukraine megbízatását
Az Ukrajnát támogató katonai kiképzési misszió.
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