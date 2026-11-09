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Megindult a gigantikus katonai projekt: 10 ezer kilométeres hatótávú rakétákkal fegyverzik fel az új tengeralattjárókat
Globál

Megindult a gigantikus katonai projekt: 10 ezer kilométeres hatótávú rakétákkal fegyverzik fel az új tengeralattjárókat

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A francia Naval Group a párizsi Euronaval 2026 szakkiállításon mutatta be a jövőbeli L'Invincible osztályú (SNLE 3G), atommeghajtású ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárójának méretarányos modelljét. A négy darab, egyenként 150 méter hosszú és lemerülve több mint 15 000 tonna vízkiszorítású hajó 2037 és 2052 között váltja majd le a jelenlegi Le Triomphant osztály egységeit. Az új generációs flotta a legmodernebb francia technológiákat vonultatja fel az ország folyamatos tengeri nukleáris elrettentő képességének fenntartása érdekében - jelentette az Army Recognition.

Az osztály névadó első egységét, a L'Invincible-t Emmanuel Macron elnök idén márciusban keresztelte el az Île Longue támaszponton.

A tervek szerint a hajó 2036-ban fut ki első próbajáratára, a haditengerészet pedig 2037 végén veszi át, amit ötéves időközönként, 2052-ig bezárólag követ a további három tengeralattjáró.

Az építés már javában zajlik, miután az első acéllemezeket 2024 márciusában vágták ki Cherbourg-ban. A részletes tervezésre és a gyártásra vonatkozó szerződést 2025 novemberében írták alá, a főbb hajótestszekciók összeállítása pedig az idei és a jövő év folyamán valósul meg.

Az új tengeralattjárók elődeiknél valamivel nagyobbak lesznek, mivel a hosszuk eléri a 147–150 métert, vízkiszorításuk pedig legalább 665 tonnával növekszik a Le Triomphant osztály 14 335 tonnájához képest. A 12,5 méteres szélesség azonban változatlan marad, így nincs szükség a támaszpont meglévő dokkjainak és karbantartó infrastruktúrájának átépítésére. A megnövekedett belső tér elsősorban a nagyobb géptereknek, a fokozott akusztikai szigetelésnek és a jövőbeli fejlesztéseknek biztosít helyet. A hajók meghajtásáról a TechnicAtome új, 220 megawatt hőteljesítményű K22-es nyomottvizes atomreaktora gondoskodik, a vízsugárhajtóművet pedig a Suffren osztályú vadász-tengeralattjárókon már bevált, X alakú farokkormányokkal kombinálják a jobb manőverezőképesség érdekében.

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A lopakodóképesség és a felderítés terén jelentős előrelépést hoz a Thales által fejlesztett ALICIA integrált szonárrendszer. Ez egy új orrszonárt, nagyméretű oldalsó passzív antennákat, valamint az ALRO optikai technológiájú vontatott szonárt foglalja magában. Az akusztikai adatokat a SYCOBS 3.0 rendszer dolgozza fel, amely a jelenlegi tengeralattjárók adatmennyiségének tízszeresét képes kezelni, és mesterséges intelligencia segítségével támogatja a célpontok azonosítását és egyidejű követését. A gépészeti berendezések szigetelése, az akusztikai bevonatok és a mágneses észlelhetőség csökkentése mind azt szolgálják, hogy a tengeralattjáró szinte észrevétlen maradjon a 100–110 fős legénységgel végrehajtott, kilenc-tíz hetes őrjáratok során.

A L'Invincible osztály egységei megtartják a 16 darab M51-es ballisztikus rakéta indítására alkalmas silót. Bár a tavaly hadrendbe állt M51.3-as típussal a Le Vigilant tengeralattjáró még most, október 6-án is végrehajtott egy sikeres tesztindítást, az új tengeralattjáró-osztály rendszerbe állása már a továbbfejlesztett M51.4-es rakétaváltozat érkezésével esik majd egybe. A közel 10 000 kilométeres hatótávolságú fegyver új verziójára 2025 augusztusában kötöttek fejlesztési szerződést az ArianeGroup vállalattal, és a tervek szerint a 2030-as évek közepén áll szolgálatba. Az új rakéták pontosabb célba juttatását a Safran új inerciális navigációs rendszere biztosítja, a tengeralattjárók hagyományos önvédelméről pedig négy darab 533 milliméteres torpedóvető cső és az F21-es nehéztorpedók gondoskodnak.

A nagyszabású ipari programban mintegy 500 francia vállalat vesz részt, a munkálatok pedig 3000 közvetlen munkahelyet biztosítanak, miközben a hozzáadott érték 90 százaléka Franciaországban marad. A 2052-ig tartó flottaátállás ugyanakkor komoly üzemeltetési fegyelmet követel. A folyamatos nukleáris elrettentés fenntartásához a négy tengeralattjáróból egynek mindig a tengeren kell tartózkodnia, miközben a másik három egység a karbantartási, kiképzési és felkészülési ciklusokat teljesíti. A jelenlegi flotta legidősebb tagja, a Le Triomphant 2037-ben eléri a 40 éves szolgálati időt, így a program pontos ütemezése, valamint az új M51.4-es rakéták mindkét hajóosztállyal való kompatibilitása kulcsfontosságú a zökkenőmentes generációváltáshoz.

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Címlapkép forrása: Rama via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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