Megindult a hatalmas amerikai hadi flotta: újabb repülőgép-hordozó tart a válságövezet felé

A Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó csapásmérő köteléke egy szingapúri kikötői látogatást követően, a Malaka-szoroson és az Indiai-óceánon átkelve hajózik a Közel-Kelet felé. Amerikai tisztviselők szerint a hajóraj legkorábban november közepén léphet be az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) műveleti területére.

A térségben jelenleg szolgálatot teljesítő két hordozó közül a George Washington augusztus 19-én, míg a George H.W. Bush április 23-án érkezett a helyszínre az iráni tengeri zárlat támogatására. A Theodore Roosevelt befutásával megkezdődik a régóta tervezett váltás, az átfedés idejére pedig átmenetileg megnő a blokádot támogató tengeri és légi kapacitás.

Három hordozófedélzeti repülőezred egyidejű jelenléte nem csupán több vadászgépet jelent, hanem a környező vizek megfigyeléséhez, a légi irányításhoz és a blokádot fenntartó hajók védelméhez szükséges speciális képességek összevonását is.

A fő csapásmérő és többfeladatú erőt az F/A-18E/F Super Hornetek adják, amelyek a védelmi járőrözésért, a vadászkíséretért, a felderítésért és szükség esetén a tengeri célpontok elleni csapásmérésért felelnek. A légtérfigyelést és a harcvezetést az E-2D Advanced Hawkeye légtérellenőrző gépek biztosítják, az elektronikai hadviselést az EA-18G Growlerek látják el, míg az MH-60 Seahawk helikopterek a felszíni megfigyelésben, a tengeralattjáró-elhárításban és a logisztikában kapnak szerepet.

Ez a kibővített légierő ugyanakkor nem helyettesíti, csupán támogatja a blokádot ténylegesen végrehajtó felszíni hajókat. A kereskedelmi forgalom ellenőrzéséhez, a gyanús hajók megközelítéséhez, átvizsgálásához vagy feltartóztatásához továbbra is a rombolókra, cirkálókra és a rajtuk szolgáló személyzetre van szükség. A több repülőfedélzet elsősorban abban nyújt segítséget a parancsnokoknak, hogy akkor is folyamatos maradjon a légi fedezet, amikor egy másik hordozó gépein éppen karbantartást végeznek.

A feszített tempójú és elhúzódó közel-keleti műveletek komoly terhet rónak a haditengerészetre. Bár a nukleáris meghajtás szinte korlátlan hatótávolságot biztosít a hordozóknak, a repülőezredek működéséhez folyamatos üzemanyag-, fegyver- és alkatrész-utánpótlásra van szükség, a hosszú bevetések pedig a legénységet is kimerítik. A jelenlegi küldetések hossza már megközelíti a tizenegy hónapot. Jó példa erre a USS Abraham Lincoln, amely a múlt héten, október 8-án tért vissza San Diegóba egy 322 napos bevetésről, amelynek során a hajó 265 napot töltött egyhuzamban a tengeren, egyetlen kikötői pihenő nélkül. A Theodore Roosevelt szingapúri megállója így fontos pihenőt jelent a legénységnek a közel-keleti őrszolgálat megkezdése előtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images