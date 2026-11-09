Meglepő kijelentést tett Trump: teljesen más formát ölthet Ukrajna a jövőben

Ross Douthat riporter hosszan kérdezte az Egyesült Államok vezetőjét a konfliktusról. Trump megismételte, hogy az ő elnöksége esetén nem robbanhatott volna ki ez a háború, pedig szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnöknek ez volt „a szeme fénye”. Kijelentette, hogy a béke egyik legnagyobb akadályát a háborúban álló országok elnökei jelentik, mivel szerinte gyűlölik egymást. Azt nem árulta el, hogy melyiküket kedveli jobban.
Hangsúlyozta, hogy nagyon kemény fellépést gyakorolt Oroszországgal szemben, és kiemelte, hogy szerinte a dízellel kapcsolatos enyhítéssel nem kedvezett Moszkvának. A fegyverszállítmányokról is szó esett, ekkor Trump azt vette elő, hogy ő eladja a fegyvereket azoknak, akik fizetnek értük. Most emiatt úgy néz ki az Ukrajnába érkező védelmi szállítmányok rendszere, hogy Európa fizeti ki azokat, de az Egyesült Államokban gyártják a jelentős részüket
A beszélgetés talán legérdekesebb része az volt, amikor az kerül szóba, hogy a jövőben pontosan milyen formát ölthet Ukrajna:
Szerintem meg fogjuk csinálni, és szerintem meg fog történni, és egy kicsit más formát ölt majd Ukrajna
– hangsúlyozta, de nem pontosította, hogy ezzel mire gondol.
Visszatérő, hogy az orosz-ukrán megbeszélések során a területiség jelenti a legfontosabb akadályt, mivel Kijev hivatalosan nem hajlandó területről lemondani, míg Moszkva több ukrán megyét is a magáénak követel. Volodimir Zelenszkij korábban abba hajlandó volt belemenni, hogy a tűzszünet érdekében a jelenlegi frontvonalon álljanak le a harcok, de hivatalosan nem ismerné el orosz területként a megszállt részeket.
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