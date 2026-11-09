Megszólalt Trump embere: előbb-utóbb muszáj lesz bevonni Európát az ukrajnai béketárgyalásokba

Az ukrajnai háború tartós és átfogó rendezése végül megköveteli majd a közvetlen tárgyalásokat Oroszország és az Egyesült Államok európai partnerei között az őket érintő tágabb biztonsági megállapodást illetően - írta hétfőn Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja az X-en a november 10-én az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban, amerikai közvetítéssel tartandó orosz-ukrán tárgyalások előtt.

Kushner hangsúlyozta, hogy Trump eltökélt "e borzalmas, hatalmas emberveszteséget, pusztítást és szenvedést okozó háború lezárására". "Keményen dolgozunk azon, hogy olyan tárgyalásos megoldást találjunk, amely tartós békét tud nyújtani és megteremtheti egy szuverén, biztonságos és virágzó Ukrajna lehetőségét egy stabilabb európai biztonsági környezetben" - tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a háromoldalú megbeszéléseket megelőzően

Steve Witkoff amerikai különmegbízottal találkozni fognak ukrán, európai uniós, NATO, német, francia, brit és olasz partnereikkel,

hogy folytassák az elmúlt hetekben az európai biztonság és Ukrajna háború utáni jövője kapcsán megkezdett szoros konzultációkat és koordinációt.

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