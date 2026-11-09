5°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megszólalt Trump embere: előbb-utóbb muszáj lesz bevonni Európát az ukrajnai béketárgyalásokba
Globál

Megszólalt Trump embere: előbb-utóbb muszáj lesz bevonni Európát az ukrajnai béketárgyalásokba

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ukrajnai háború tartós és átfogó rendezése végül megköveteli majd a közvetlen tárgyalásokat Oroszország és az Egyesült Államok európai partnerei között az őket érintő tágabb biztonsági megállapodást illetően - írta hétfőn Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja az X-en a november 10-én az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban, amerikai közvetítéssel tartandó orosz-ukrán tárgyalások előtt.

Kushner hangsúlyozta, hogy Trump eltökélt "e borzalmas, hatalmas emberveszteséget, pusztítást és szenvedést okozó háború lezárására". "Keményen dolgozunk azon, hogy olyan tárgyalásos megoldást találjunk, amely tartós békét tud nyújtani és megteremtheti egy szuverén, biztonságos és virágzó Ukrajna lehetőségét egy stabilabb európai biztonsági környezetben" - tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a háromoldalú megbeszéléseket megelőzően

Steve Witkoff amerikai különmegbízottal találkozni fognak ukrán, európai uniós, NATO, német, francia, brit és olasz partnereikkel,

hogy folytassák az elmúlt hetekben az európai biztonság és Ukrajna háború utáni jövője kapcsán megkezdett szoros konzultációkat és koordinációt.

Még több Globál

Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn

Itt vannak az újabb szankciók Moszkva ellen - Bekeményített Anita Anand

Támadás érte a kulcsfontosságú Petroline-olajvezetéket, felcsaptak a lángok!

Kapcsolódó cikkünk

Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn

Pokolian nehéz időszak vár Ukrajnára: még legalább egy évig nem lesz megoldás

Immár biztos: Európa nem vesz részt a béketárgyalásokon

Címlapkép forrása: Ryan Murphy/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Átírják az orvosi könyveket: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter
Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility