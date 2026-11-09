Megszólaltak a vészcsengők: Ukrajna nincs felkészülve arra, ami most jön

Az orosz-ukrán háborúban a tél közeledtével mindig felerősödtek a hangok, amely szerint Ukrajna rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet a hideg időszakban. Moszkva gyakorlatilag a háború eleje óta megállás nélkül lövi az ukrán energetikai infrastruktúrát, jelentős károkat okozva az ország alapellátásában. További nehézséget jelent, hogy Moszkva növelte a támadások számát és egyre modernebb rakétákkal és drónokkal mér csapásokat, ezek ellen nem áll rendelkezésre Ukrajnában a megfelelő védelem. Az egyik legsúlyosabb fejlemény, hogy mára teljesen megszokott lett Kijevben is, hogy naponta számoljanak az emberek áramszünetekkel. A riport szerint sokan úgy reagálnak erre, hogy

elkezdtek alapvető élelmiszereket felhalmozni, hogy egy súlyosabb vész setén fel legyenek készülve a nehézségekre.

Oroszország azt is igyekszik megnehezíteni az ukránoknak a fővárosban, hogy a Dnyeperen zavartalanul közlekedjenek, újabban a fő átkelőnek számító Északi hidat is rendszeresen támadják, ami súlyos forgalmi zavarokat okoz. A helyzet megnehezíti a mindennapi életet, a lakosság csak egy nappal előre értesülhet a tervezett áramkimaradási menetrendről, de ezt az orosz támadások felülírhatják.

A másik újdonság, hogy az oroszok az élelmiszer-ellátást is igyekszik elvágni, kifejezetten az áruházláncok raktárait lövik. A jelenség miatt bizonyos termékek már nem találhatóak meg a polcokon. Az cikkben megszólalók megerősítették, hogy ez is hozzájárult a készletek felhalmozásához. Azt is hozzátették, hogy pesszimisták a következő téllel kapcsolatban, sokan tartanak a fejleményektől, kifejezetten a fűtés hiányától félnek. A riportban hangsúlyozzák, hogy

a szennyvíz is komoly probléma lehet az ukrán fővárosban a jövőben, a 3 milliós Kijevben az áramszolgáltatástól függ a tisztítás.

A helyzet politikai vitát generált, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kijelentette, hogy a fővárosban a legrosszabb a helyzet. Nehezményezte, hogy mindenhol máshol felkészültebbek a települések a következő időszakra, szerinte Kijevben ennek a szintje nem megfelelő, mivel nem hajtották végre a terveket. Vitalij Klicskó polgármester ugyanakkor éppen a kormányt hibáztatta, szerinte hat hónap alatt sem engedélyezték a kidolgozott terveket. A riportban megszólalók egy része is a város első emberét tartja felelősnek, úgy vélik, hogy a város le van maradva egy sor területen, ez pedig a vezetés hibája.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio