Megszületne a világ legnagyobb áramszolgáltatója, de óriási botrány tört ki Amerikában

Heves politikai és társadalmi ellenállásba ütközött Virginiában a floridai NextEra Energy terve, hogy felvásárolja a helyi Dominion Energyt, és ezzel létrehozza a világ legnagyobb lakossági áramszolgáltatóját. Az állam vezetői és a lakosok attól tartanak, hogy az ügylet tovább emelné a villanyszámlákat, amelyek az adatközpontok óriási energiaigénye miatt egyetlen év alatt havi 159-ről 176 dollárra nőttek. A NextEra négy éven át havi 10 dolláros jóváírást és egy 100 millió dolláros támogatási alapot ígér, Abigail Spanberger demokrata kormányzó szerint azonban ez kevés, ezért hatéves árbefagyasztást és havi 29 dolláros jóváírást követel.

Komoly politikai és társadalmi ellenállást váltott ki Virginiában a világ legnagyobb lakossági áramszolgáltatójának létrehozását célzó vállalati fúzió - írja a The New York Times. A floridai székhelyű NextEra Energy felvásárolná a helyi Dominion Energyt, ám

az állam vezetői és a lakosok attól tartanak, hogy az ügylet tovább növelné az amúgy is drasztikusan emelkedő villanyszámlákat.

Emellett sokan a szolgáltatás színvonalának romlásától, valamint a NextEra túlzott politikai és gazdasági befolyásától is félnek.

Az Egyesült Államokban országos problémává vált az áram drágulása, ami a szélsőséges időjárási jelenségek mellett nagyrészt a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok hatalmas energiaigényére és a szükséges hálózatfejlesztésekre vezethető vissza. Virginiában különösen sok ilyen adatközpont működik, így ott az átlagos havi lakossági villanyszámla egyetlen év alatt 159-ről 176 dollárra ugrott. A növekvő rezsiköltségek a politikai életet is tematizálják, így fontos szerepet játszottak a tavalyi virginiai kormányzóválasztáson, valamint az e heti félidős választásokon is.

A felvásárlás jóváhagyásához a virginiai közműszabályozó testület, az Állami Vállalati Bizottság három tagjából legalább kettőnek a támogatására van szükség, a döntés pedig várhatóan januárban születik meg. A múlt hét végi nyilvános meghallgatáson azonban pattanásig feszült a hangulat. Az épület előtt tüntetők, köztük helyi lelkészek tiltakoztak a floridai áremeléseiről ismert NextEra terjeszkedése ellen, miközben odabent zsúfolásig megtelt a terem a felszólalókkal.

Az engedély megszerzése érdekében a NextEra négy éven át havi 10 dolláros jóváírást ígért a számlákból, valamint egy 100 millió dolláros alapot hozna létre a rászorulók támogatására és munkaerő-fejlesztésre. John Ketchum, a vállalat vezérigazgatója emellett hangsúlyozta, hogy az egyesülés felgyorsítaná a megújuló energiaforrások és az akkumulátoros energiatárolók kiépítését. Az ügylet mellett több gazdasági szereplő, például a virginiai kereskedelmi kamara vezetője is kiállt, mondván, a tranzakció elengedhetetlen az elektromos hálózat ellátásbiztonságának növeléséhez.

Abigail Spanberger demokrata kormányzó, az állam főügyésze és a regionális átviteli rendszerirányító szerint azonban a felajánlott engedmények nem elegendőek. A kormányzó hatéves árbefagyasztást és négy éven át havi 29 dolláros jóváírást követelt a Dominion jelenlegi ügyfeleinek. Ketchum egy e heti beadványban elutasította a tarifák befagyasztását, mivel szerinte erről a szokásos árszabályozási eljárások során kell dönteni, nem pedig a fúzió részeként.

A tranzakció körüli vitát tovább élezi a NextEra agresszív lobbitevékenysége és a Trump elnökhöz fűződő szoros kapcsolata, hiszen az áramszolgáltatók közül egyedüliként adakoztak például a Fehér Ház báltermének felépítésére. Emellett komoly összeférhetetlenségi aggályok merültek fel amiatt is, hogy a virginiai szabályozó bizottság elnöke, Kelsey A. Bagot alig három éve még a NextEra vezető jogászaként dolgozott. Bár a törvényhozók kifogásolták a részvételét, a bírónő független jogi tanácsadásra és a korábbi gyakorlatra hivatkozva közölte, hogy nem vonul vissza az ügy elbírálásától. A virginiai hatóságok mellett egyébként az észak- és dél-karolinai szabályozóknak, valamint a Szövetségi Energetikai Szabályozó Bizottságnak (FERC) is jóvá kell hagynia az üzletet.

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