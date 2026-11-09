Megszületne a világ legnagyobb áramszolgáltatója, de óriási botrány tört ki Amerikában

Komoly politikai és társadalmi ellenállást váltott ki Virginiában a világ legnagyobb lakossági áramszolgáltatójának létrehozását célzó vállalati fúzió - írja a The New York Times. A floridai székhelyű NextEra Energy felvásárolná a helyi Dominion Energyt, ám
az állam vezetői és a lakosok attól tartanak, hogy az ügylet tovább növelné az amúgy is drasztikusan emelkedő villanyszámlákat.
Emellett sokan a szolgáltatás színvonalának romlásától, valamint a NextEra túlzott politikai és gazdasági befolyásától is félnek.
Az Egyesült Államokban országos problémává vált az áram drágulása, ami a szélsőséges időjárási jelenségek mellett nagyrészt a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok hatalmas energiaigényére és a szükséges hálózatfejlesztésekre vezethető vissza. Virginiában különösen sok ilyen adatközpont működik, így ott az átlagos havi lakossági villanyszámla egyetlen év alatt 159-ről 176 dollárra ugrott. A növekvő rezsiköltségek a politikai életet is tematizálják, így fontos szerepet játszottak a tavalyi virginiai kormányzóválasztáson, valamint az e heti félidős választásokon is.
A felvásárlás jóváhagyásához a virginiai közműszabályozó testület, az Állami Vállalati Bizottság három tagjából legalább kettőnek a támogatására van szükség, a döntés pedig várhatóan januárban születik meg. A múlt hét végi nyilvános meghallgatáson azonban pattanásig feszült a hangulat. Az épület előtt tüntetők, köztük helyi lelkészek tiltakoztak a floridai áremeléseiről ismert NextEra terjeszkedése ellen, miközben odabent zsúfolásig megtelt a terem a felszólalókkal.
Az engedély megszerzése érdekében a NextEra négy éven át havi 10 dolláros jóváírást ígért a számlákból, valamint egy 100 millió dolláros alapot hozna létre a rászorulók támogatására és munkaerő-fejlesztésre. John Ketchum, a vállalat vezérigazgatója emellett hangsúlyozta, hogy az egyesülés felgyorsítaná a megújuló energiaforrások és az akkumulátoros energiatárolók kiépítését. Az ügylet mellett több gazdasági szereplő, például a virginiai kereskedelmi kamara vezetője is kiállt, mondván, a tranzakció elengedhetetlen az elektromos hálózat ellátásbiztonságának növeléséhez.
Abigail Spanberger demokrata kormányzó, az állam főügyésze és a regionális átviteli rendszerirányító szerint azonban a felajánlott engedmények nem elegendőek. A kormányzó hatéves árbefagyasztást és négy éven át havi 29 dolláros jóváírást követelt a Dominion jelenlegi ügyfeleinek. Ketchum egy e heti beadványban elutasította a tarifák befagyasztását, mivel szerinte erről a szokásos árszabályozási eljárások során kell dönteni, nem pedig a fúzió részeként.
A tranzakció körüli vitát tovább élezi a NextEra agresszív lobbitevékenysége és a Trump elnökhöz fűződő szoros kapcsolata, hiszen az áramszolgáltatók közül egyedüliként adakoztak például a Fehér Ház báltermének felépítésére. Emellett komoly összeférhetetlenségi aggályok merültek fel amiatt is, hogy a virginiai szabályozó bizottság elnöke, Kelsey A. Bagot alig három éve még a NextEra vezető jogászaként dolgozott. Bár a törvényhozók kifogásolták a részvételét, a bírónő független jogi tanácsadásra és a korábbi gyakorlatra hivatkozva közölte, hogy nem vonul vissza az ügy elbírálásától. A virginiai hatóságok mellett egyébként az észak- és dél-karolinai szabályozóknak, valamint a Szövetségi Energetikai Szabályozó Bizottságnak (FERC) is jóvá kell hagynia az üzletet.
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