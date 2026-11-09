6°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Milliárdos beruházás indult az Egyesült Államokban: új szintet lép a legmodernebb lopakodó bombázók felkészítése
Globál

Milliárdos beruházás indult az Egyesült Államokban: új szintet lép a legmodernebb lopakodó bombázók felkészítése

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megkezdődött annak a 78 millió dolláros bevetéstervező létesítménynek az építése a texasi Dyess légibázison, amely kulcsszerepet játszik majd a B-21 Raider lopakodó bombázók fogadásában. Ez az új központ az első olyan épület a támaszponton, amelyet kizárólag az új generációs stratégiai bombázók kiszolgálására terveztek, és a földi támogatóhálózat egyik alappillérét alkotja majd - közölte az Army Recognition.

A közel 4300 négyzetméteres komplexum védett munkaterületeket és zárt kommunikációs infrastruktúrát biztosít a globális csapásmérő bevetések előkészítéséhez. A 7. Bombázóezred tájékoztatása szerint az ünnepélyes alapkőletételen az amerikai légierő felső vezetése mellett politikusok és a helyi közösség képviselői is részt vettek. A mostani beruházás egy átfogó, 1,6 milliárd dolláros modernizációs program része, amelynek keretében a következő évtizedben több mint huszonnégy építési és felújítási projekt valósul meg a bázison.

Robert Sturgill Jr. ezredes, a bázis és a 7. Bombázóezred parancsnoka a jövőbeli B-21-es komplexum idegközpontjaként jellemezte az épületet. Kiemelte, hogy a létesítmény legfontosabb elemei a korszerű kommunikációs hálózatok és a szigorú biztonsági rendszerek lesznek. A gépek fizikai elhelyezésén túl ugyanis a hajózószemélyzetnek és a támogató állománynak is szüksége van egy védett helyre a szigorúan titkos hadműveleti adatok kezeléséhez.

A fejlesztéssel a Dyess légibázis egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a B-21-esek harmadik fő üzemeltetési bázisává váljon.

A légierő korábban már kijelölte a típus állomáshelyeit, így a texasi támaszpont a dél-dakotai Ellsworth és a Missouri állambeli Whiteman légibázisokhoz csatlakozik a programban.

Még több Globál

Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn

Moszkva megvillantotta a legújabb csúcsfegyverét, de van itt egy kis furcsaság

Megszólaltak a vészcsengők: Ukrajna nincs felkészülve arra, ami most jön

A hivatalos közlemény a bevetéstervező épület belső rendszereinek pontos részleteire, valamint a kivitelezés befejezésének és az átadásnak a dátumára nem tért ki.

Kapcsolódó cikkünk

Milliárdos hadiipari üzlet köttetett: csúcstechnológiás fegyverekkel bővül az északi flotta

Nukleáris tengeralattjárókkal vadászhat a jövőben a diktatúra fegyvereire a világ egyik legerősebb országa

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Európában
Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn
Megjött az ukáz Washingtonból: azonnali hatállyal le kell zárni a határokat Irakban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility