Milliárdos beruházás indult az Egyesült Államokban: új szintet lép a legmodernebb lopakodó bombázók felkészítése

A közel 4300 négyzetméteres komplexum védett munkaterületeket és zárt kommunikációs infrastruktúrát biztosít a globális csapásmérő bevetések előkészítéséhez. A 7. Bombázóezred tájékoztatása szerint az ünnepélyes alapkőletételen az amerikai légierő felső vezetése mellett politikusok és a helyi közösség képviselői is részt vettek. A mostani beruházás egy átfogó, 1,6 milliárd dolláros modernizációs program része, amelynek keretében a következő évtizedben több mint huszonnégy építési és felújítási projekt valósul meg a bázison.

Robert Sturgill Jr. ezredes, a bázis és a 7. Bombázóezred parancsnoka a jövőbeli B-21-es komplexum idegközpontjaként jellemezte az épületet. Kiemelte, hogy a létesítmény legfontosabb elemei a korszerű kommunikációs hálózatok és a szigorú biztonsági rendszerek lesznek. A gépek fizikai elhelyezésén túl ugyanis a hajózószemélyzetnek és a támogató állománynak is szüksége van egy védett helyre a szigorúan titkos hadműveleti adatok kezeléséhez.

A fejlesztéssel a Dyess légibázis egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a B-21-esek harmadik fő üzemeltetési bázisává váljon.

A légierő korábban már kijelölte a típus állomáshelyeit, így a texasi támaszpont a dél-dakotai Ellsworth és a Missouri állambeli Whiteman légibázisokhoz csatlakozik a programban.

A hivatalos közlemény a bevetéstervező épület belső rendszereinek pontos részleteire, valamint a kivitelezés befejezésének és az átadásnak a dátumára nem tért ki.

Címlapkép forrása: Portfolio