6°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Milliárdos hadiipari üzlet köttetett: csúcstechnológiás fegyverekkel bővül az északi flotta
Globál

Milliárdos hadiipari üzlet köttetett: csúcstechnológiás fegyverekkel bővül az északi flotta

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A svéd haditengerészet négy, francia tervezésű fregattját nagyrészt hazai fejlesztésű fegyverekkel és szenzorokkal szerelik fel. A Saab és a hajókat építő Naval Group mintegy kétmilliárd svéd korona értékben kötött szerződést a harcrendszerek szállításáról és integrálásáról, amelyekkel a flotta a légi, a felszíni és a víz alatti fenyegetések elleni védelmét erősíti meg - tudósított az Army Recognition.

A megállapodás értelmében a svéd hadiipari vállalat 2027 és 2034 között szállítja le a megrendelt berendezéseket a Luleå-osztályú fregattokhoz. Stockholm tudatosan döntött úgy, hogy a kizárólag francia felszerelések alkalmazása helyett megtartja több saját fejlesztésű fegyverrendszerét is. Ezzel a lépéssel a Naval Group által biztosított hajótestet és alapstruktúrát a már bizonyított svéd védelmi technológiával ötvözik.

A beszerzési csomag részét képezi a fegyvervezérlő rendszer, a Ceros tűzvezető berendezések, az EOS 500 elektrooptikai rendszerek, a Sea Giraffe 1X felderítő radarok, valamint a Trackfire távirányítású fegyverállások.

A csapásmérő képességet az RBS15 hajó elleni rakéták és a Saab könnyűtorpedói biztosítják majd az új egységek fedélzetén.

A mostani szerződéskötés közvetlen előzménye, hogy Svédország augusztus 31-én állapodott meg a francia hajógyárral a négy FDI típusú fregatt megvásárlásáról, mintegy 4,3 milliárd euró értékben. Az ütemterv szerint az első hadihajót 2030-ban adják át, a fennmaradó három egység pedig 2034-ig áll szolgálatba a svéd flottánál.

Még több Globál

Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn

Moszkva megvillantotta a legújabb csúcsfegyverét, de van itt egy kis furcsaság

Megszólaltak a vészcsengők: Ukrajna nincs felkészülve arra, ami most jön

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos figyelmeztetés érkezett: Putyin nem áll meg Ukrajnánál, az egész európai rendszert átírná

Súlyos nemzetbiztonsági ügy robbanhat ki az Egyesült Államokban: célkeresztbe került az Nvidia vezére

Brutális számok szivárogtak ki: ennyi orosz áldozatot követelt az 1719 napja tartó orosz-ukrán háború

Címlapkép forrása: Marine nationale via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Európában
Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn
Megjött az ukáz Washingtonból: azonnali hatállyal le kell zárni a határokat Irakban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility