Milliárdos hadiipari üzlet köttetett: csúcstechnológiás fegyverekkel bővül az északi flotta

A megállapodás értelmében a svéd hadiipari vállalat 2027 és 2034 között szállítja le a megrendelt berendezéseket a Luleå-osztályú fregattokhoz. Stockholm tudatosan döntött úgy, hogy a kizárólag francia felszerelések alkalmazása helyett megtartja több saját fejlesztésű fegyverrendszerét is. Ezzel a lépéssel a Naval Group által biztosított hajótestet és alapstruktúrát a már bizonyított svéd védelmi technológiával ötvözik.

A beszerzési csomag részét képezi a fegyvervezérlő rendszer, a Ceros tűzvezető berendezések, az EOS 500 elektrooptikai rendszerek, a Sea Giraffe 1X felderítő radarok, valamint a Trackfire távirányítású fegyverállások.

A csapásmérő képességet az RBS15 hajó elleni rakéták és a Saab könnyűtorpedói biztosítják majd az új egységek fedélzetén.

A mostani szerződéskötés közvetlen előzménye, hogy Svédország augusztus 31-én állapodott meg a francia hajógyárral a négy FDI típusú fregatt megvásárlásáról, mintegy 4,3 milliárd euró értékben. Az ütemterv szerint az első hadihajót 2030-ban adják át, a fennmaradó három egység pedig 2034-ig áll szolgálatba a svéd flottánál.

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