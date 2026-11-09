Moszkva megvillantotta a legújabb csúcsfegyverét, de van itt egy kis furcsaság

Az orosz állami média Alan Lusnyikovra, a Kalasnyikov-konszern vezérigazgatójára hivatkozva számolt be arról, hogy a Krona légvédelmi rakétarendszer sikeresen teljesítette az idén tavasztól őszig tartó előzetes próbákat. A fegyverrendszert elsődlegesen arra tervezték, hogy
megvédje a kiemelt fontosságú létesítményeket a nagy hatótávolságú ukrán csapásmérő drónoktól.
A tájékoztatás szerint a rendszer most kapja meg az "O" jelölést, ami az orosz hadiipari terminológiában a kísérleti nullszéria, vagyis az első prototípusok legyártásának szakaszát jelenti. Ez egyúttal azt is mutatja, hogy az eszköz jelenleg még nem áll készen a sorozatgyártásra. A vállalat közlése szerint a Kronát most készítik fel az állami tesztekre, amelyek akár még az idei év vége előtt megkezdődhetnek.
Az előzetes tesztek elindulását még idén április közepén jelentették be az oroszok. Akkor azt állították, hogy a próbák a valós harci viszonyokat modellezik, ám azt továbbra sem tudni, hogy az orosz csapatok élesben, ukrán drónok ellen is kipróbálták-e az eszközt, vagy csupán lőtéri gyakorlatokról volt szó. A Krona valójában
nem egy teljesen új fejlesztés, hanem a korábbi Szoszna légvédelmi rakétarendszer átnevezett változata.
Ez utóbbit eredetileg a szovjet eredetű Sztrela–10-esek váltótípusának szánták, ám végül soha nem rendszeresítették az orosz hadseregben. Moszkva mindenesetre komoly exportlehetőséget lát a fegyverben. Ezt bizonyítja, hogy Oroszország már tavaly bemutatta az eszköz Krona–E jelű exportváltozatát a Független Államok Közössége (FÁK) védelmi miniszteri tanácsának légvédelmi koordinációs bizottsága előtt.
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