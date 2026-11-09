3°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Nappallá vált az éjszaka: szétbombázták Oroszország egyik legnagyobb üzemét
Globál

Nappallá vált az éjszaka: szétbombázták Oroszország egyik legnagyobb üzemét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrán drónokkal támadtak a második legnagyobb kapacitású orosz kőolaj-finomítóra, robbanásokat regisztráltak – számolt be a Kyiv Independent.

A Leningrádi körzetben, Kirishiben található üzem mintegy 800 kilométerre fekszik az ukrán határtól, ez a második legnagyobb kapacitással bíró kőolaj-finomító Oroszországban. A felvételek szerint a robbanások következtében keletkező tűz megvilágította az éjszaka a környéket.

A NASA Tűzinformációs Erőforrás-kezelő Rendszere (FIRMS) szintén megerősítette, hogy

a területen nagyobb lángokkal égett az üzem több pontja is.

Még több Globál

Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn

Meglepő kijelentést tett Trump: teljesen más formát ölthet Ukrajna a jövőben

Kiszivárogtak a titkos adatok: százezres veszteségekről hullott le a lepel Oroszországban

Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója csak annyit mondott, hogy az éjszaka során összesen 113 ellenséges drónt semmisített meg a légvédelem.

A kirishi üzem éves feldolgozói kapacitása mintegy 20 millió tonna olaj évente, ezzel a teljes termelés mintegy 6 százalékát teszi ki. Korábban már több akalommal is támadták az ukránok a létesítményt.

Kapcsolódó cikkünk

Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött az ukász Washingtonból: azonnali hatállyal le kell zárni a határokat Irakban
Donald Trump megszólalt az újabb Irán elleni támadásról
Közel három évtizede nem látott lépésre szánta el magát Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility