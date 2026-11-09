Nappallá vált az éjszaka: szétbombázták Oroszország egyik legnagyobb üzemét

A Leningrádi körzetben, Kirishiben található üzem mintegy 800 kilométerre fekszik az ukrán határtól, ez a második legnagyobb kapacitással bíró kőolaj-finomító Oroszországban. A felvételek szerint a robbanások következtében keletkező tűz megvilágította az éjszaka a környéket.
One of Russia’s largest oil refineries hit overnight — massive fire erupts in Kirishi The Kirishi oil refinery in Russia’s Leningrad region came under attack overnight. Monitoring channels report a major fire at the facility. This is Russia’s second-largest oil refinery, capable of processing 20 million tons of crude oil annually — roughly 7% of the country’s total refining capacity. And it’s not the first time the plant has been targeted. Drone strikes in May and September previously forced it to suspend operations. Now Kirishi is burning again.— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026
A NASA Tűzinformációs Erőforrás-kezelő Rendszere (FIRMS) szintén megerősítette, hogy
a területen nagyobb lángokkal égett az üzem több pontja is.
Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója csak annyit mondott, hogy az éjszaka során összesen 113 ellenséges drónt semmisített meg a légvédelem.
A kirishi üzem éves feldolgozói kapacitása mintegy 20 millió tonna olaj évente, ezzel a teljes termelés mintegy 6 százalékát teszi ki. Korábban már több akalommal is támadták az ukránok a létesítményt.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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