Nukleáris tengeralattjárókkal vadászhat a jövőben a diktatúra fegyvereire a világ egyik legerősebb országa

A májusban bejelentett, Csangbogo N névre keresztelt program célja, hogy Dél-Korea saját fejlesztésű és építésű, hagyományos fegyverzettel felszerelt, de atommeghajtású vadásztengeralattjárókhoz jusson. Az első egységet a tervek szerint a 2030-as évek közepén bocsátják vízre, és az évtized vége felé állítják hadrendbe. A beszerzési hivatal a jövő év első felében nyílt pályázaton választja ki a gyártót, a hivatalos szerződést pedig 2027 végéig írják alá. A beruházás felgyorsítása érdekében a kormány – a szigorúan titkos projektekre vonatkozó szabályokra hivatkozva – már augusztusban felmentette a programot a fegyverbeszerzéseknél egyébként kötelező előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése alól.
A tengeralattjárók meghajtásáról kis moduláris reaktorok (SMR) gondoskodnak majd, amelyeket a kormány közvetlenül tervez beszerezni. Szöul
már megszerezte Washington hozzájárulását ahhoz, hogy a járműveket 20 százalék alatti dúsítású uránnal (HALEU) működtessék.
Bár a végleges költségvetésről még tárgyalnak, sajtóértesülések szerint az ország legalább három, egyenként 8000 tonna vízkiszorítású tengeralattjárót építene, a teljes program értéke pedig elérheti a 28,9 billió vont, vagyis a 21,3 milliárd dollárt. Az új flotta kulcsszerepet kap az észak-koreai nukleáris és rakétafenyegetés ellensúlyozásában, valamint a dél-koreai megelőző csapásmérő rendszer, a "Kill Chain" víz alatti képességeinek kiterjesztésében.
A tengeralattjárók mellett a bizottság zöld utat adott a koreai harcászati föld-föld rakéta (KTSSM-I) továbbfejlesztett, Block-II változatának is. A tüzérségrombolóként ismert fegyver új verziójának hatótávolsága 30 százalékkal haladja meg az Ure néven ismert elődjéét. A fegyverrendszer elsődleges feladata a szöuli agglomerációt fenyegető, nagy hatótávolságú észak-koreai tüzérség gyors semlegesítése lesz. Ez a fejlesztési program 2028 és 2035 között fut majd, várhatóan 537 milliárd vonos költségvetéssel.
A pénteki ülésen több egyéb haderőfejlesztési döntés is született. A katonai kommunikációs hálózat javítása érdekében elfogadták az új generációs harcászati rádiórendszerek (TMMR) tömeggyártási tervét, valamint döntöttek a kikötői őrhajók cseréjéről és az önvezető aknamentesítő vízi járművek korszerűsítéséről. Emellett jóváhagyták az elöregedett elnöki helikopter lecserélését is, amelynek helyére a Lockheed Martin által gyártott S-92A Plus típus kerül.
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