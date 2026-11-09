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Óriási aranylelőhelyre bukkantak!
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Óriási aranylelőhelyre bukkantak!

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Jelentős arany- és antimonlelőhelyet talált a Perpetua Resources a közép-idahói Stibnite Gold projekt területén, közvetlenül az épülő bánya szomszédságában. Az idei kutatófúrási program egyik fúrása a Fiddle nevű célterületen egy közel 110 méter vastag, összefüggő érces szakaszt tárt fel, amelynek fémtartalma több mint kétszerese a bánya teljes élettartamára számított átlagnak.

Jelentős arany- és antimonlelőhelyre bukkant a Perpetua Resources az Egyesült Államokban,

a közép-idahói Stibnite Gold projekt területén. A bányavállalat az idei kutatófúrási programja során érte el az áttörést, amelynek keretében eddig már több mint 16 ezer méternyi magfúrást végeztek el az épülő bánya térségében - közölte a Mining.

Az 1,3 milliárd dolláros beruházással megvalósuló Stibnite projekt kivitelezése már javában zajlik, miután a Trump-kormányzat a stratégiai fontosságú nyersanyagok hazai ellátási láncának megerősítése érdekében gyorsított eljárásban engedélyezte a fejlesztést. A bánya a tervek szerint évente mintegy 450 ezer uncia aranyat termel majd,

a bizonyított és valószínűsíthető ásványvagyon pedig meghaladja a hatmillió uncia aranyat,

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valamint a 148 millió font (mintegy 67 ezer tonna) antimont. Ez az antimon egyik legfontosabb ismert amerikai forrása, egyúttal a kínai érdekeltségeken kívüli legnagyobb lelőhelyek egyike a világon. A nyersanyag elengedhetetlen a védelmi rendszerek, az energiatárolók és a félvezetők gyártásához.

A mostani felfedezést a Fiddle nevű célterületen tették, nagyjából 750 méterre délre a már engedélyezett Yellow Pine külfejtéstől. A terület a térség legfőbb ércesedést meghatározó szerkezeti vonala, a Meadow Creek vetőzóna mentén fekszik, amely a Yellow Pine és a Hangar Flats telepeken is áthúzódik. Az itt mélyített SB633-as jelű fúrás 189 méteres mélységtől kezdődően egy 109,7 méter vastag, összefüggő érces szakaszt harántolt, amelyben az arany koncentrációja tonnánként 3,2 gramm, az antimon aránya pedig 1,1 százalék volt.

A vállalat közlése szerint

ez a projekt eddigi történetének egyik legjelentősebb és legszélesebb egybefüggő találata, az itt mért fémtartalom pedig több mint a duplája a bánya teljes élettartamára vetített átlagnak.

A szerkezeti adottságok pontosabb felmérésére három további fúrást végeztek, amelyek egyike (az SB637-es) északi irányban is igazolta az ércesedés folytatódását, 93,8 méteres mélységtől egy 37,4 méteres szakaszon tonnánként 0,7 gramm aranyat és 0,1 százalék antimont mutatva ki. A csapásirány mentén további 21 fúrást mélyítettek, a fúrómagok vizsgálata pedig bőséges antimonit- és szulfidtartalmat, valamint az eredeti találathoz hasonló geológiai jellemzőket tárt fel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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