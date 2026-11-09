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Pokolian nehéz időszak vár Ukrajnára: még legalább egy évig nem lesz megoldás
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Pokolian nehéz időszak vár Ukrajnára: még legalább egy évig nem lesz megoldás

Portfolio
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Kritikus szintre csökkentek a Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó európai rakétakészletek, így a kontinens országai vonakodnak újabb szállítmányokat küldeni Ukrajnának. A Bloomberg értesülései szerint legalább egy évig nem várható érdemi javulás ezen a téren.

A ballisztikus rakéták ellen leghatékonyabb védelmet nyújtó Patriot rendszerekből súlyos hiány alakult ki, miután Donald Trump amerikai elnök háborút indított Irán ellen. A washingtoni vezetés a közelmúltban ugyan jóváhagyott egy 2,1 milliárd dolláros rakétaeladást Ukrajna számára, ez azonban nem nyújt gyors megoldást a problémára. Az amerikai Raytheon és a Lockheed Martin által gyártott PAC–2 és PAC–3 elfogórakéták európai raktárai kiürülőben vannak,

a nemzeti hadseregek pedig határozott amerikai utánpótlási garanciák nélkül nem szívesen adják át meglévő készleteiket.

Az ellátási gondok várhatóan csak egy év múlva kezdenek enyhülni, amikor beindul az európai gyártás. A tervek szerint Kijev 2027 és 2028 között 600 darab, Németországban gyártott PAC–2 rakétát kap majd, a múlt hónap végén pedig a PAC–3-as típus lengyelországi gyártásáról is megszületett a megállapodás. Mindeközben Trump azon ígérete, hogy engedélyezi az elfogórakéták ukrajnai gyártását, továbbra sem teljesült, és az öt legnagyobb védelmi költségvetésű európai ország által februárban meghirdetett, olcsó légvédelmi rendszerek fejlesztését célzó program sem halad előre.

A légvédelem mellett a hírszerzés és a műholdas kommunikáció terén is jelentős az európai lemaradás. Az amerikai katonai műholdak elengedhetetlenek az orosz csapatmozgások követéséhez, a célpontok kijelöléséhez, valamint a légicsapások előtti valós idejű riasztásokhoz, miközben az európai űreszközök száma és képessége messze elmarad a kijevi igényektől. A harctéri logisztika és a közepes hatótávolságú dróncsapások irányításának gerincét továbbra is a SpaceX Starlink rendszere adja, az ennek kiváltására szánt európai Bromo projekt pedig a szakszervezetek és a beszállítók ellenállása miatt még a versenyhatósági jóváhagyást sem kapta meg.

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A kialakult rakétahiány miatt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy országának Taurus cirkálórakétákra van szüksége az orosz indítóállások közvetlen megsemmisítéséhez, mivel

az amerikai elfogórakéták elmaradása miatt nem maradt más választásuk.

A The Guardian értesülései szerint Ukrajna eközben már legalább három alkalommal tesztelt olyan saját fejlesztésű rendszereket, amelyek a világűr közeli szférájában képesek elfogni a ballisztikus rakétákat. Fedir Veniszlavszkij, az ukrán parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának albizottsági elnöke ugyanakkor elismerte, hogy a fejlesztés finanszírozása komoly kihívást jelent az országnak.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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