3°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn
Globál

Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ukrán fegyveres erők négy orosz drónirányító központra mértek csapást a megszállt ukrajnai területeken és az oroszországi Brjanszki területen. A művelet során az elfoglalt Bergyanszkban eltalálták a Moszkva által kiemelten kezelt Rubikon drónegység egyik bázisát is - írta meg a United24. Harminc év után először indított útnak nyersvasszállítmányt az északi-sarki Murmanszk kikötőjéből Oroszország. A Kyiv Post cikke szerint azért kényszerültek az orosz acélipari szereplők a szokatlan lépésre, mert a fekete-tengeri ukrán drón- és rakétatámadások gyakorlatilag megbénították a hagyományos déli szállítási útvonalakat, a balti-tengeri kikötők pedig már nem bírják a megnövekedett forgalmat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Merz tárgyalhat Putyinnal

Friedrich Merz német kancellár a Miamiban rendezendő G20-csúcson tárgyalást folytathat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozó különleges lehet, mivel az európai hatalom az ukrajnai konfliktus kirobbanása óta lényegében megszakította a kapcsolatait Moszkvával, a párbeszéd minimálisra csökkent.

(Gazeta)

Megosztás

Meglepő kijelentést tett Trump: teljesen más formát ölthet Ukrajna a jövőben

Interjút adott Donald Trump amerikai elnök a CBS-nek, amelyben hosszan beszélgettek az orosz-ukrán háborúról is.

Tovább a cikkhez
Meglepő kijelentést tett Trump: teljesen más formát ölthet Ukrajna a jövőben
Megosztás

Kiszivárogtak a titkos adatok: százezres veszteségekről hullott le a lepel Oroszországban

Több mint 450 ezer orosz állampolgár vesztette életét az ukrajnai háborúban az orosz állami statisztikai hivataltól, a Roszsztattól kiszivárgott hivatalos adatok szerint - tudósított a Moscow Times.

Tovább a cikkhez
Kiszivárogtak a titkos adatok: százezres veszteségekről hullott le a lepel Oroszországban
Megosztás

Nappallá vált az éjszaka: szétbombázták Oroszország egyik legnagyobb üzemét

Ukrán drónokkal támadtak a második legnagyobb kapacitású orosz kőolaj-finomítóra, robbanásokat regisztráltak – számolt be a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Nappallá vált az éjszaka: szétbombázták Oroszország egyik legnagyobb üzemét
Megosztás

Váratlan fordulat: kiderült, miért nem tudja átadni Oroszország a csúcsfegyverét az iszlamista rezsimek

Bár Irán újra tárgyalásokat kezdeményezett Oroszországgal a légvédelmének megerősítéséről és az Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek beszerzéséről, az üzlet megkötésére jelenleg kevés az esély - közölte a Defence Express.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat: kiderült, miért nem tudja átadni Oroszország a csúcsfegyverét az iszlamista rezsimek
Megosztás

Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Leállítja a kulcsfontosságú fegyver szállítását Ukrajna szövetségese, Európa részvételével tartanak béketárgyalást jövőhéten - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Megjött az ukász Washingtonból: azonnali hatállyal le kell zárni a határokat Irakban
Donald Trump megszólalt az újabb Irán elleni támadásról
Közel három évtizede nem látott lépésre szánta el magát Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility