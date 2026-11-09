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Pusztító találat érte az orosz hadiipar szívét: veszélybe került a ballisztikus rakéták utánpótlása
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Pusztító találat érte az orosz hadiipar szívét: veszélybe került a ballisztikus rakéták utánpótlása

Portfolio
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Az ukrán vezérkar jelentése szerint Szentpétervár közelében érte találat a rakétagyárat – számolt be az RBK Ukraine.

A második legnagyobb orosz város közelében találat ért egy orosz hadiipari gyárat, ahol például az Iszkander rakétákhoz gyártanak robbanóanyagot és szilárd rakétaüzemanyagot. A Morozov komplexum több épülete sérült, a beszámoló szerint összesen három egységet rongált meg a csapás. Az üzem az állami Rosztek konszern része, és kulcsfontosságú szerepet tölt be a ballisztikus rakéták gyártásában, többek között a Topol-M rakéták hajtóanyagát is itt állították elő.

A vezérkar hangsúlyozta, hogy a támadás következtében

jelentősen nehezebbé válik Moszkva számára, hogy az ukrajnai háború egyik legfontosabb fegyverét legyártsák.

Hozzátették, hogy a műveletet önvédelmi okokból hajtották végre, a céljuk, hogy a szomszédos hatalom csapásait megnehezítsék a jövőben. Ezekkel szeretnék rákényszeríteni a Kremlt, hogy hagyjon fel a műveltekkel.

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Oroszország rendszeresen vet be Iszkander-M típusú rakétákat ukrán célpontok ellen, ezért Kijev számára kulcsfontosságú, hogy a szárazföldről indítható kvázi-ballisztikus rakéták kilövését megnehezítse, korábban a rakétakilövő ütegeket vették célba.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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