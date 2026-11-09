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Súlyos figyelmeztetés érkezett: Putyin nem áll meg Ukrajnánál, az egész európai rendszert átírná
Globál

Súlyos figyelmeztetés érkezett: Putyin nem áll meg Ukrajnánál, az egész európai rendszert átírná

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Az észt külügyminiszter, Margus Tsahkna hosszasan fejtette ki a véleményét, hogy szerinte mivel állítható le a háború Ukrajnában – számolt be az Ukrinform.

A tárcavezető azt hangsúlyozta az esetleges békemegállapodással kapcsolatban, hogy óvatosnak kell lenni. Az elmúlt időszakban ismét több hír jön egy lehetséges megállapodásról, Tsahkna ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezekről eddig kevés konkrétum fogalmazódott meg. A legfőbb akadályként Vlagyimir Putyin orosz elnököt látja, szerinte egyelőre nincs jele, hogy Moszkva valóban be is szeretné fejezni a harcokat.

Az egyetlen személy, aki megállíthatja a háborút, az Putyin. Szerintem a jelenleg tárgyalt tűzszünet lenne az első jelzése annak, hogy van-e egyáltalán tér a tárgyalásokra. Egy másik szempont, hogy senki sem köthet megállapodásokat a hátunk mögött, a mi részvételünk nélkül, és senki sem dönthet Európa sorsáról Európa nélkül

– mondta az észt miniszter.

Azt mondta ugyanakkor, hogy szerinte nem pusztán Ukrajnát szeretné, hanem elérné, hogy az európai biztonsági rendszer is megváltozzon. Ennek jele az a követelés is, hogy Moszkva visszatérően azt követeli, hogy a NATO katonái távozzanak a határáról. Tsahkna ugyanakkor hangsúlyozta, hogy erre éppen az orosz fenyegetés miatt van szükség, és nem fognak változtatni a korábbi megállapodásokon. Azt is kilátásba helyezte, hogy az európai országok fokozhatják a nyomást Oroszországon. Megnevezte, mit tart az európai tartós béke alappillérének:

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Ukrajnának ténylegesen NATO-tagállammá kellene válnia, teljes jogú taggá. Ha tartós békét akarunk Európában, meg kell szabadulnunk ezektől a semleges zónáktól vagy szürke zónáktól Oroszország és a NATO között. Ez a leghatékonyabb biztonsági garancia

– foglalta össze.  

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