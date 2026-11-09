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Támadás érte a kulcsfontosságú Petroline-olajvezetéket, felcsaptak a lángok!
Globál

Támadás érte a kulcsfontosságú Petroline-olajvezetéket, felcsaptak a lángok!

Portfolio
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Támadás érte Szaúd-Arábia stratégiai jelentőségű kelet-nyugati kőolajvezetékét, a Petroline-t Medina tartományban. A találat nyomán kisebb tűz ütött ki, amelyet a szakemberek gyorsan eloltottak, további részleteket azonban az energiaügyi minisztérium nem közölt. A napi akár 7 millió hordó szállítására képes vezeték a keleti olajmezőket köti össze a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjével, így lehetővé teszi a Hormuzi-szoros megkerülését.

Támadás érte Szaúd-Arábia kulcsfontosságú olajvezetékét, a Petroline-t Medina tartományban.

A találat következtében kisebb tűz ütött ki a létesítményben, amelyet a helyi hatóságoknak sikerült megfékezniük és eloltaniuk.

A szaúdi állami média beszámolója szerint az ország energiaügyi minisztériumának egyik illetékese megerősítette, hogy a kelet–nyugati kőolajvezetéket (más néven: Petroline) érte csapás a medinai régióban. A felcsapó lángok csak egy kisebb területre korlátozódtak, így a szakemberek sikeresen eloltották a tüzet.

A támadásban senki sem sérült meg, és

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a kőolajvezeték működésében sem keletkezett fennakadás

– tette hozzá a forrás. A tárca forrása az incidenssel kapcsolatban más részletet nem közölt.

Miért olyan fontos ez?

A Petroline kőolajvezeték az ország keleti olajmezőit köti össze a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjével,

lehetővé téve, hogy a szaúdi olajat a Hormuzi-szoros megkerülésével juttassák el a világpiacra.

A napi akár 7 millió hordó szállítására képes vezeték stratégiai jelentősége az iráni háború februári kitörése óta látványosan felértékelődött, miután a Hormuzi-szoros hajóforgalmának súlyos korlátozása miatt a Perzsa-öbölből érkező olajexport jelentős része ellehetetlenült. A vezeték így kulcsszerepet játszik a szaúdi olajszállítások fenntartásában és a globális ellátási zavarok mérséklésében.

Jelentőségét jól mutatja, hogy a szeptemberi dróntámadások miatti átmeneti leállása komoly aggodalmat váltott ki az olajpiacon, október elejére azonban ismét napi 5,8 millió hordóra emelkedett a rajta keresztül szállított mennyiség. A szaúdi vezetés már a kapacitás napi 10 millió hordóra történő bővítését is vizsgálja, hogy hosszabb távon csökkentse az ország függőségét a Hormuzi-szorostól.

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Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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