Támadás érte a kulcsfontosságú Petroline-olajvezetéket, felcsaptak a lángok!

Támadás érte Szaúd-Arábia kulcsfontosságú olajvezetékét, a Petroline-t Medina tartományban.
A találat következtében kisebb tűz ütött ki a létesítményben, amelyet a helyi hatóságoknak sikerült megfékezniük és eloltaniuk.
A szaúdi állami média beszámolója szerint az ország energiaügyi minisztériumának egyik illetékese megerősítette, hogy a kelet–nyugati kőolajvezetéket (más néven: Petroline) érte csapás a medinai régióban. A felcsapó lángok csak egy kisebb területre korlátozódtak, így a szakemberek sikeresen eloltották a tüzet.
A támadásban senki sem sérült meg, és
a kőolajvezeték működésében sem keletkezett fennakadás
– tette hozzá a forrás. A tárca forrása az incidenssel kapcsolatban más részletet nem közölt.
Miért olyan fontos ez?
A Petroline kőolajvezeték az ország keleti olajmezőit köti össze a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjével,
lehetővé téve, hogy a szaúdi olajat a Hormuzi-szoros megkerülésével juttassák el a világpiacra.
A napi akár 7 millió hordó szállítására képes vezeték stratégiai jelentősége az iráni háború februári kitörése óta látványosan felértékelődött, miután a Hormuzi-szoros hajóforgalmának súlyos korlátozása miatt a Perzsa-öbölből érkező olajexport jelentős része ellehetetlenült. A vezeték így kulcsszerepet játszik a szaúdi olajszállítások fenntartásában és a globális ellátási zavarok mérséklésében.
Jelentőségét jól mutatja, hogy a szeptemberi dróntámadások miatti átmeneti leállása komoly aggodalmat váltott ki az olajpiacon, október elejére azonban ismét napi 5,8 millió hordóra emelkedett a rajta keresztül szállított mennyiség. A szaúdi vezetés már a kapacitás napi 10 millió hordóra történő bővítését is vizsgálja, hogy hosszabb távon csökkentse az ország függőségét a Hormuzi-szorostól.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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