Új fegyver bukkant fel a harctéren: biztonságos távolságból mérhet csapást az orosz harci helikopter

A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint a helikopter személyzete még a felszállás előtt megkapta a felderítéstől az ukrán drónkezelők és egy vezetési pont koordinátáit. A Mi–28NM a Nyugati hadseregcsoport műveleti területén indította útjára a Dan–T cirkáló lőszert, majd a moszkvai közlés szerint a célpont sikeres megsemmisítése után visszatért a bázisára, bár a találat tényét független források nem erősítették meg. A nyilvánosságra hozott videón jól látható, hogy a helikopter a szárnyfelek alatti külső felfüggesztési pontokon két ilyen eszközt hordozott, amelyek közül az egyiket repülés közben oldotta ki.

Lost Armour publishes what is presumably the first known footage showing the moment of release of a new Russian Dan-T air-launched low-cost cruise missile from the Mil Mi-28NM attack helicopter. The video covers pre-flight prep, takeoff with the munitions on the stub-wing pylons, release from the left pylon, and return of the helicopter. According to the official specifications, the Dan-T missile possesses ~268 kg launch weight, ~130 kg warhead, ~500 km/h max speed, and a claimed range of up to 450 km (Ukrainian estimates often put air-launched range closer to 500 km). The munition was unveiled publicly for the first time by Rosoboronexport/Rostec in September 2026 at the El Alamein International Airshow in Egypt. — Status-6 (@Archer83Able) November 6, 2026

Ez a fegyverzet jelentősen kibővíti a Mi–28NM eredeti feladatkörét. A modernizált harci helikoptert alapvetően közvetlen légitámogatásra és páncélvadász feladatokra tervezték, amelyeket fedélzeti gépágyújával, valamint irányított és nem irányított rakétáival hajt végre.

A sugárhajtású, nagy hatótávolságú eszköz révén azonban a gép távolról indító, úgynevezett stand-off csapásmérő platformmá válik,

amely jóval a hagyományos páncéltörő rakéták hatósugarán túli célpontokat is elérhet. A felvételek ugyanakkor nem árulják el, hogy a fegyvert milyen mélységben integrálták a helikopter tűzvezető rendszerébe, és a tényleges indítási távolság is ismeretlen maradt.

A fejlesztés jól illeszkedik abba a trendbe, amelynek során a rövidebb hatósugarú taktikai feladatokra szánt repülőeszközöket nagy hatótávolságú, autonóm precíziós fegyverekkel szerelik fel. Oroszország 2026 júliusában már bemutatott egy hasonló megoldást, amikor az Orion (más néven Inohogyec) közepes magasságú, nagy repülési idejű (MALE) pilóta nélküli repülőgépről indították az S8000 Banderol típusú eszközt, amelynek korábban egy feltételezett földi indítású változata is felbukkant. A Mi–28NM bevonása tovább bővíti a lehetséges hordozók körét, lehetővé téve, hogy a precíziós csapásmérő képességeket többféle platform között osszák szét ahelyett, hogy kizárólag a hagyományos, merevszárnyú harci gépekre támaszkodnának.

A mostani bevetés rávilágít arra a műveleti előnyre is, amelyet a fegyvert hordozó gép és a céladatokat szolgáltató felderítés szétválasztása jelent. Mivel a helikopter személyzete előre megadott koordináták alapján tüzelt, a Mi–28NM pusztán indítóplatformként funkcionált egy tágabb felderítő-csapásmérő rendszerben. A több száz kilométeres névleges hatótávolság elméletileg garantálja, hogy a gépnek ne kelljen megközelítenie a célterületet, a gyakorlatban azonban a helikopterek alacsonyabb repülési magassága és sebessége a merevszárnyú gépekhez képest csökkentheti a fegyver tényleges hatósugarát.

A harci helikopterek, a drónok és a robotrepülőgépek feladatköreinek összemosódásával a viszonylag olcsó precíziós lőszerek hatékonyan egészíthetik ki a drágább, nagy hatótávolságú rakétaarzenált. A Mi–28NM bevetése nagyfokú rugalmasságot biztosít, hiszen a típus előretolt, szétszórt támaszpontokról is üzemeltethető, bár a nagy méretű külső függesztmények rontják a gép repülési teljesítményét. Az így indított fegyverek végső harctéri hatékonyságát a pontos célfelderítés, a navigációs rendszer megbízhatósága, valamint az elektronikai hadviseléssel szembeni ellenállóképesség határozza meg.

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