8°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Új fegyver bukkant fel a harctéren: biztonságos távolságból mérhet csapást az orosz harci helikopter
Globál

Új fegyver bukkant fel a harctéren: biztonságos távolságból mérhet csapást az orosz harci helikopter

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az orosz védelmi minisztérium közzétette az első hivatalos felvételeket arról, ahogy egy Mi–28NM harci helikopter Dan–T típusú precíziós csapásmérő eszközt indít ukrán célpontok ellen. A 450 kilométeresre becsült hatótávolságú fegyver integrálásával az orosz forgószárnyasok a frontvonaltól távol, az  ukrán légvédelem hatókörét elkerülve is képesek lehetnek mélységi csapásokat mérni - számolt be az Army Recognition.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint a helikopter személyzete még a felszállás előtt megkapta a felderítéstől az ukrán drónkezelők és egy vezetési pont koordinátáit. A Mi–28NM a Nyugati hadseregcsoport műveleti területén indította útjára a Dan–T cirkáló lőszert, majd a moszkvai közlés szerint a célpont sikeres megsemmisítése után visszatért a bázisára, bár a találat tényét független források nem erősítették meg. A nyilvánosságra hozott videón jól látható, hogy a helikopter a szárnyfelek alatti külső felfüggesztési pontokon két ilyen eszközt hordozott, amelyek közül az egyiket repülés közben oldotta ki.

Ez a fegyverzet jelentősen kibővíti a Mi–28NM eredeti feladatkörét. A modernizált harci helikoptert alapvetően közvetlen légitámogatásra és páncélvadász feladatokra tervezték, amelyeket fedélzeti gépágyújával, valamint irányított és nem irányított rakétáival hajt végre.

A sugárhajtású, nagy hatótávolságú eszköz révén azonban a gép távolról indító, úgynevezett stand-off csapásmérő platformmá válik,

Még több Globál

Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn

Megindult a gigantikus katonai projekt: 10 ezer kilométeres hatótávú rakétákkal fegyverzik fel az új tengeralattjárókat

Ilyen sem volt még: először lehet női elnöke Németországnak

amely jóval a hagyományos páncéltörő rakéták hatósugarán túli célpontokat is elérhet. A felvételek ugyanakkor nem árulják el, hogy a fegyvert milyen mélységben integrálták a helikopter tűzvezető rendszerébe, és a tényleges indítási távolság is ismeretlen maradt.

A fejlesztés jól illeszkedik abba a trendbe, amelynek során a rövidebb hatósugarú taktikai feladatokra szánt repülőeszközöket nagy hatótávolságú, autonóm precíziós fegyverekkel szerelik fel. Oroszország 2026 júliusában már bemutatott egy hasonló megoldást, amikor az Orion (más néven Inohogyec) közepes magasságú, nagy repülési idejű (MALE) pilóta nélküli repülőgépről indították az S8000 Banderol típusú eszközt, amelynek korábban egy feltételezett földi indítású változata is felbukkant. A Mi–28NM bevonása tovább bővíti a lehetséges hordozók körét, lehetővé téve, hogy a precíziós csapásmérő képességeket többféle platform között osszák szét ahelyett, hogy kizárólag a hagyományos, merevszárnyú harci gépekre támaszkodnának.

A mostani bevetés rávilágít arra a műveleti előnyre is, amelyet a fegyvert hordozó gép és a céladatokat szolgáltató felderítés szétválasztása jelent. Mivel a helikopter személyzete előre megadott koordináták alapján tüzelt, a Mi–28NM pusztán indítóplatformként funkcionált egy tágabb felderítő-csapásmérő rendszerben. A több száz kilométeres névleges hatótávolság elméletileg garantálja, hogy a gépnek ne kelljen megközelítenie a célterületet, a gyakorlatban azonban a helikopterek alacsonyabb repülési magassága és sebessége a merevszárnyú gépekhez képest csökkentheti a fegyver tényleges hatósugarát.

A harci helikopterek, a drónok és a robotrepülőgépek feladatköreinek összemosódásával a viszonylag olcsó precíziós lőszerek hatékonyan egészíthetik ki a drágább, nagy hatótávolságú rakétaarzenált. A Mi–28NM bevetése nagyfokú rugalmasságot biztosít, hiszen a típus előretolt, szétszórt támaszpontokról is üzemeltethető, bár a nagy méretű külső függesztmények rontják a gép repülési teljesítményét. Az így indított fegyverek végső harctéri hatékonyságát a pontos célfelderítés, a navigációs rendszer megbízhatósága, valamint az elektronikai hadviseléssel szembeni ellenállóképesség határozza meg.

Kapcsolódó cikkünk

Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn

Pusztító találat érte az orosz hadiipar szívét: veszélybe került a ballisztikus rakéták utánpótlása

Megszólaltak a vészcsengők: Ukrajna nincs felkészülve arra, ami most jön

Jelentett a hírszerzés: feltárult a rettegett orosz fegyver minden titka, szintet lépett a drón

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Európában
Átírják az orvosi könyveket: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen
Megjött az ukáz Washingtonból: azonnali hatállyal le kell zárni a határokat Irakban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility