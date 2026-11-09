Valósággal bezuhant a gáz ára

Október 9. óta nem látott szintre, megawattóránként 79 euró közelébe esett az európai földgáz ára, miután a múlt héten már összesen 17,7 százalékkal csökkent a jegyzés. Az árak mérséklődése mögött főként a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésébe vetett remények állnak, Donald Trump amerikai elnök ugyanis rendkívül valószínűtlennek nevezte az Irán elleni nagyszabású katonai csapásokat.

7,2 százalékos zuhanást követően az európai földgázárak megawattóránként 79 euró közelébe csökkentek,

ami október 9. óta a legalacsonyabb szint. Ezzel folytatódott a múlt heti, összesen 17,7 százalékos áresés, aminek hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésével kapcsolatos remények állnak.

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy rendkívül valószínűtlennek tartja az Irán elleni nagyszabású katonai csapások elrendelését, Marco Rubio külügyminiszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a tárgyalásokon nem feltétlenül várható gyors előrelépés.

A földgázárak a jelentős esés ellenére továbbra is jóval a háború előtti szintek felett tartózkodnak. Ennek legfőbb oka, hogy a közel-keleti LNG-export fennakadásai továbbra is súlyos ellátási bizonytalanságot okoznak. A térségből a konfliktus előtt a globális LNG-kínálat mintegy ötöde származott, a szállítások kiesése pedig különösen nehéz helyzetbe hozza Európát a téli időszak közeledtével.

Az Európai Unió gáztárolóinak töltöttsége 73 százalék alá csökkent, szemben az ilyenkor szokásos, ötéves átlagot jelentő 90 százalékos szinttel. Németországban még kedvezőtlenebb a helyzet, ott a tárolók töltöttsége már a 60 százalékot sem éri el.

A hidegebbre forduló időjárás, valamint a szél- és napenergia-termelés visszaesése miatt felgyorsult a tárolók ürítése, miközben a norvég vezetékes gázszállításokat továbbra is üzemzavarok korlátozzák.

A következő időszakban ráadásul

tovább éleződhet a verseny a rendelkezésre álló LNG-szállítmányokért,

mivel az ázsiai vásárlók várhatóan fokozzák az azonnali piacon történő beszerzéseiket. Ez újabb felfelé mutató árkockázatot jelenthet az európai gázpiacon.

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