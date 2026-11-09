Váratlan fordulat: kiderült, miért nem tudja átadni Oroszország a csúcsfegyverét az iszlamista rezsimek

Teherán régi törekvése az Sz-400-as rendszerek megszerzése, a tárgyalások felújításáról pedig még november 5-én egyeztetett Mohszen Rezai, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára az oroszországi látogatásán. A The Telegraph értesülései szerint az iráni vezetés továbbra is bízik a megállapodásban, még ha Donald Trump amerikai elnök úgy is nyilatkozott, hogy Oroszország nem nyújt segítséget Teheránnak. A moszkvai találkozón az iráni tisztviselők olyan javaslatokat kaptak, amelyek egy esetleges amerikai–iráni háborúra való felkészülést szolgálják, különös tekintettel a két ország közötti haditechnikai együttműködés elmélyítésére.

Bár az amerikai elnök igyekszik kisebbíteni az orosz–iráni partnerség jelentőségét, a közelmúltbeli jelentések aktív kapcsolatra utalnak. Moszkva ugyanis beleegyezett abba, hogy kilencven indítóállást szállítson Teheránnak a H-39 LMUR típusú, levegő-föld irányított rakétákhoz. Ez a lépés azért is figyelemre méltó, mert az orosz hadsereg maga is aktívan használja ezeket a fegyvereket az Ukrajna elleni háborúban.

Az Sz-400-as rendszerek átadása azonban jelenleg több okból is valószínűtlen.

Ez a típus jelenti az orosz légvédelem gerincét, amelynek feladata a repülőgépek, drónok, robotrepülőgépek és ballisztikus rakéták megsemmisítése. Mivel az ukrán erők rendszeresen mérnek csapást az orosz olajfinomítókra és a kritikus infrastruktúrára, Moszkva számára észszerűtlen lépés lenne a saját védelmi képességeinek gyengítése. Ráadásul maguk a légvédelmi ütegek is célponttá váltak, augusztusban például az ukrán különleges műveleti erők Gelendzsikben mértek csapást egy Sz-400-as rendszerre. Az orosz hadsereg emellett támadó célokra, föld-föld osztályú fegyverként is beveti ezeket az eszközöket Ukrajna ellen, RM-48U típusú rakétákat használva a ballisztikus csapásokhoz.

A harctéri veszteségek és a megnövekedett igények miatt Oroszországnak már a saját szükségletei kielégítéséhez is fokoznia kellene a gyártást, ami komoly akadályokba ütközik. A vezetési pontból, lokátorokból, indítóállásokból és rakétákból álló rendszer előállítása nagymértékben függ a külföldi mikroelektronikai alkatrészektől. A radarokhoz például az amerikai Rogers Corporation által gyártott RO4003C nagyfrekvenciás laminátumokra van szükség, a rakéták navigációs moduljába épített autonóm inerciális rendszerekhez pedig francia gyártmányú lézergiroszkópok kellenek.

Noha Oroszország megtalálta a módját a nemzetközi szankciók kijátszásának, a korlátozások továbbra is lassítják az alkatrészellátást és a gyártási folyamatot, amely ráadásul nagy valószínűséggel nyugati szerszámgépekre és szoftverekre támaszkodik. A termelés folytonosságát az ukrán dróntámadások is veszélyeztetik, amelyek rendszeresen veszik célba a rendszert gyártó Almaz-Antyej hadiipari konszern létesítményeit.

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