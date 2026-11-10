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A tudósok azt hitték, már száz éve kihalt, most mégis rábukkantak erre a különleges állatfajra
Globál

A tudósok azt hitték, már száz éve kihalt, most mégis rábukkantak erre a különleges állatfajra

MTI
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A száz éve kihaltnak vélt etióp vízipatkány egy példányát sikerült befognia a kutatóknak az Etiópia délnyugati részén lévő Yayu természetvédelmi területen - számolt be a felfedezésről hétfőn a projektben résztvevő Német Természetvédelmi Szövetség (Nabu).

Az etióp vízipatkány vagy etióp víziegér (nilopegamys plumbeus) elnevezésű fajt egyetlen példánya alapján azonosították 1928-ban.

A következő száz évben nem találtak újabb példányt a rágcsálóból, ezért a kihalt fajok között tartották számon.

Október közepén azonban sikerült egy újabb egyedet felfedezni a Yayu természetvédelmi területen folyó biodiverzitási felmérés során.

Mengistu Wale, az etióp biodiverzitás-kutató intézet (EBI) munkatársa "rendkívüli leletként" beszélt az újabb etióp vízipatkányról, amelyet egy kihelyezett csapdával neki sikerült befognia. A ritka kis emlős megtalálása is jelzi, hogy még mennyi felfedeznivaló van Etiópia erdeiben és vizeiben - tette hozzá.

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A mintegy 15 centiméter nagyságú rágcsálónak széles, úszásra alkalmas hátsó mancsai vannak, és sűrű, víztaszító, felül sötét, alul fehér szőrzet borítja.

Katharina Kühnert, a Nabu etiópiai projektvezetője hangsúlyozta, hogy a ritka, vízi életmódhoz alkalmazkodott rágcsáló újrafelfedezése lehetőséget nyújt rá, hogy a tudósok alaposabban megismerjék a faj ökológiáját és életmódját.

A felfedezést ismertető National Geographic cikke szerint manapság több mint kétezer rágcsálófaj él a Földön, de csaknem a negyedük fennmaradása veszélyeztetett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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