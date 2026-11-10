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Beidézik a bíróságra Aleksandar Vučićot
Globál

Beidézik a bíróságra Aleksandar Vučićot

MTI
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Tanúként idézik be Aleksandar Vučić volt szerb köztársasági elnököt és Marko Parezanovićot, a szerb Biztonsági-információs Ügynökség (BIA) magas rangú tisztségviselőjét egy pénzmosási ügyben folyó büntetőeljárásban – közölte Vladan Ivanković, a belgrádi felsőbíróság szervezett bűnözéssel foglalkozó különleges tanácsának elnöke a keddi tárgyaláson.

Darko Šarić montenegrói származású szerbiai üzletember a Balkán egyik legismertebb szervezett bűnözői csoportjának vezetője volt. Bűnszervezetét 2009-ben, a Balkáni harcos (Balkanski ratnik) elnevezésű nemzetközi rendőrségi művelet során számolták fel.

A csoport Dél-Amerikából Európába csempészett több tonna kokaint. Darko Šarićot a csaknem hat tonna kábítószer csempészésével összefüggő ügyben jogerősen 14 év szabadságvesztésre ítélték.

A mostani eljárásban azzal vádolják, hogy társaival legalább 20 millió eurónyi, kábítószer-kereskedelemből származó bevételt mosott tisztára, egyebek mellett szerbiai vállalkozásokon és ingatlanügyleteken keresztül.

A pénzmosási ügyben már 2010-ben vádat emeltek. Šarićot 2020-ban első fokon kilenc év börtönbüntetésre ítélték, a fellebbviteli bíróság azonban 2022-ben hatályon kívül helyezte az ítéletet, mert annak indokolását nem találta egyértelműnek és következetesnek. Az ügyben ezért új eljárás kezdődött.

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Darko Šarić neve az utóbbi években több olyan ügyben is felmerült, amelyek a szervezett bűnözés és a szerb állami vezetés feltételezett kapcsolataira irányították a figyelmet. A Sky ECC titkosított kommunikációs rendszerből származó üzenetek alapján szerbiai oknyomozó újságírók korábban arról számoltak be, hogy a bűnszervezet tagjai magas rangú politikusok és biztonsági tisztségviselők segítségére számítottak a büntetőeljárások befolyásolásában.

A Radar hetilap októberben nyilvánosságra hozott üzenetváltások alapján azt állította, hogy a Šarić környezetében emlegetett Oskar és Cvarak fedőnév Aleksandar Vučićot jelölhette.

A lap szerint az üzenetekben egy olyan feltételezett megállapodásról is szó esett, amely az elítélt büntetésének enyhítését, a pénzmosási vádak alóli felmentését és lefoglalt vagyonának részleges visszaszerzését irányozta elő. A fedőnevek mögött álló személyek kilétét és a feltételezett megállapodás létezését bíróság eddig nem állapította meg.

Marko Parezanović neve szintén felmerült a Darko Šarić bűnszervezetének állítólagos állami kapcsolatait vizsgáló korábbi eljárásokban. A bűnszervezet tagjaihoz köthető titkosított üzenetekben több olyan személyt is említettek, akiktől a folyamatban lévő büntetőügyek kedvező elbírálásához reméltek segítséget.

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Címlapkép forrása: Andrej Ivanov/Getty Images

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