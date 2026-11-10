Beidézik a bíróságra Aleksandar Vučićot

Darko Šarić montenegrói származású szerbiai üzletember a Balkán egyik legismertebb szervezett bűnözői csoportjának vezetője volt. Bűnszervezetét 2009-ben, a Balkáni harcos (Balkanski ratnik) elnevezésű nemzetközi rendőrségi művelet során számolták fel.
A csoport Dél-Amerikából Európába csempészett több tonna kokaint. Darko Šarićot a csaknem hat tonna kábítószer csempészésével összefüggő ügyben jogerősen 14 év szabadságvesztésre ítélték.
A mostani eljárásban azzal vádolják, hogy társaival legalább 20 millió eurónyi, kábítószer-kereskedelemből származó bevételt mosott tisztára, egyebek mellett szerbiai vállalkozásokon és ingatlanügyleteken keresztül.
A pénzmosási ügyben már 2010-ben vádat emeltek. Šarićot 2020-ban első fokon kilenc év börtönbüntetésre ítélték, a fellebbviteli bíróság azonban 2022-ben hatályon kívül helyezte az ítéletet, mert annak indokolását nem találta egyértelműnek és következetesnek. Az ügyben ezért új eljárás kezdődött.
Darko Šarić neve az utóbbi években több olyan ügyben is felmerült, amelyek a szervezett bűnözés és a szerb állami vezetés feltételezett kapcsolataira irányították a figyelmet. A Sky ECC titkosított kommunikációs rendszerből származó üzenetek alapján szerbiai oknyomozó újságírók korábban arról számoltak be, hogy a bűnszervezet tagjai magas rangú politikusok és biztonsági tisztségviselők segítségére számítottak a büntetőeljárások befolyásolásában.
A Radar hetilap októberben nyilvánosságra hozott üzenetváltások alapján azt állította, hogy a Šarić környezetében emlegetett Oskar és Cvarak fedőnév Aleksandar Vučićot jelölhette.
A lap szerint az üzenetekben egy olyan feltételezett megállapodásról is szó esett, amely az elítélt büntetésének enyhítését, a pénzmosási vádak alóli felmentését és lefoglalt vagyonának részleges visszaszerzését irányozta elő. A fedőnevek mögött álló személyek kilétét és a feltételezett megállapodás létezését bíróság eddig nem állapította meg.
Marko Parezanović neve szintén felmerült a Darko Šarić bűnszervezetének állítólagos állami kapcsolatait vizsgáló korábbi eljárásokban. A bűnszervezet tagjaihoz köthető titkosított üzenetekben több olyan személyt is említettek, akiktől a folyamatban lévő büntetőügyek kedvező elbírálásához reméltek segítséget.
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