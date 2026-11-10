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Bejelentette a kontinensnyi ország: külön AI-hatóság fogja felügyelni a mesterséges intelligenciát
Globál

Bejelentette a kontinensnyi ország: külön AI-hatóság fogja felügyelni a mesterséges intelligenciát

MTI
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A mesterséges intelligenciára (MI) szakosodott vállalatoknak új, kötelező védelmi intézkedéseket kell betartaniuk, ha Ausztráliában folytatnak tevékenységet - jelentette be kedden Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök.
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Ausztrália új, a mesterséges intelligenciát szabályozó hatóságot hoz létre,

amelynek feladata lesz az ágazatot szabályozó intézkedések végrehajtása - tette hozzá a munkáspárti kormányfő.

Nem hunyhatunk szemet, és tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna. De amit tehetünk, az az, hogy gondoskodunk arról, hogy ez a technológia Ausztrália érdekeit szolgálja

- nyilatkozta a sajtónak.

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Az új védelmi intézkedések várhatóan magukban foglalják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok bejelentésének kötelezettségét, valamint a legkorszerűbb modellek független értékelését.

Ausztrália úttörő szerepet játszik ezen a területen, és biztosítani akarjuk, hogy teljes mértékben kihasználjuk a mesterséges intelligencia potenciális előnyeit

- fejtette ki a politikus.

Egyben hangsúlyozta: "De ügyelnünk kell arra, hogy mindent helyesen csináljunk, és ehhez elengedhetetlen a társadalom támogatása".

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