Bejelentette Amerika: döntött Trump elnök, folytatódik-e az iráni háború - Erre lehet számítani

Az Iránnal szembeni gazdasági nyomásgyakorlás fokozódása várható, a katonai műveletek folytatására egyelőre nincs szükség - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter a G7-államok találkozóján, zárt ajtók mögött.

A Reuters hírügynökség négy, névtelenséget kérő G7-diplomatára hivatkozva arról számolt be, hogy a keddi párizsi találkozón

Rubio világossá tette, hogy az Egyesült Államoknak a háború folytatásán és a teheráni követelések elfogadásán kívül is vannak még eszközei.

A külügyminiszter értékelése szerint a gazdasági büntetőintézkedések működnek, és sikeresen korlátozzák Iránt mind katonai, mind politikai szinten.

A tárcavezető a francia fővárosban újságíróknak külön is nyilatkozott, ahol megerősítette, hogy az amerikai szankciók és a tengeri blokád kiválóan működnek, így

Donald Trump elnöknek nem kell nagyszabású harci műveleteket indítania.

Hangsúlyozta, hogy a Teheránra nehezedő gazdasági nyomás fokozódása várható majd.

Hozzátette: bár Washington nyitott egy "valódi megállapodásra", az iráni fél jelenlegi feltételeit abszurdnak minősítette.

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