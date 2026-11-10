Bejelentette Irán: vége a türelmi időnek - Olyan fegyvereket építenek, melyekkel Európát is szét tudják rombolni

Hoszein Mohebbi dandártábornok, a gárda szóvivője közölte, hogy az ország támadó katonai doktrínára állt át, és a képességeit szavak helyett tettekben fogja megmutatni. A szóvivő arra is kitért, hogy ha az iráni vezetés a nukleáris doktrína megváltoztatása és az atombomba megépítése mellett dönt, megteszik a szükséges előkészületeket.

Bár Irán eddig is rendelkezett a 2000 kilométert meghaladó csapásmérő képességgel, nincs hír arról, hogy ezeket az eszközöket használták volna ellenséges célpontok ellen.

Becslések szerint Irán az űrtechnológiában használt eszkeinek felhasználásával

akár 4000–5000 kilométeres hatótávolságú rakétákat is fejleszthet, melyekkel már Európa és Észak-Afrika nagy része elérhetővé válik.

Muhanad Szelúm, a Dohai Posztgraduális Intézet biztonságpolitikai szakértője szerint a bejelentés egyszerre szolgálja a katonai elrettentést és a diplomáciai nyomásgyakorlást. Úgy látja: bár a jelentős távolságok miatt az európai légvédelem valószínűleg le tudna lőni egy ilyen rakétát, Teherán használhatja a fegyvereket tárgyalási alapként akár Amerikával, akár más országokkal szemben.

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