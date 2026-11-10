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Drónesőt kaptak a nyakukba az oroszok, Novgorodban és a Krímben is szóltak a szirénák
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Drónesőt kaptak a nyakukba az oroszok, Novgorodban és a Krímben is szóltak a szirénák

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Robbanássorozat rázta meg az oroszországi Novgorodi területet tavaly november 10-ére virradó éjjel, amikor egy ukrán dróntámadás egy katonai repülőgép-javító üzemet vehetett célba. Ezzel egy időben az oroszok által megszállt Krím félszigetről is légitámadásokat jelentettek a helyi hatóságok - írta a Kyiv Independent.

Az Exilenova+ nevű, harci cselekményeket figyelő Telegram-csatorna értesülései szerint a Sztaraja Russza városában található 123-as számú repülőgép-javító üzem volt a csapás célpontja.

Ez a létesítmény az orosz katonai szállító repülőgépek – köztük az Il–76-os, Il–78-as és L–410-es típusok –, valamint különböző repülőgép-hajtóművek javítására és karbantartására szakosodott.

A gyár a Rosztyeh nevű állami hadiipari óriásvállalat részeként működik. Mivel a létesítmény kulcsszerepet játszik az Ukrajna elleni orosz hadműveletek logisztikai támogatásában, az Európai Unió korábban már szankciós listára helyezte. A támadás tényét és a keletkezett károk mértékét a The Kyiv Independent független forrásból egyelőre nem tudta megerősíteni.

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A novgorodi eseményekkel párhuzamosan az elcsatolt Krím félszigeten is dróntámadás zajlott az éjszaka folyamán. Mihail Razvozzsajev, Szevasztopol Moszkva által kinevezett kormányzója közölte, hogy az orosz légvédelem és a mobil tűzcsoportok összesen nyolc ukrán drónt lőttek le a térségben.

A helyi vezető beszámolója szerint a krími támadásban senki sem sérült meg, és a polgári infrastruktúrában sem keletkezett kár.

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Címlapkép forrása: Diego Fedele/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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