Drónesőt kaptak a nyakukba az oroszok, Novgorodban és a Krímben is szóltak a szirénák

Az Exilenova+ nevű, harci cselekményeket figyelő Telegram-csatorna értesülései szerint a Sztaraja Russza városában található 123-as számú repülőgép-javító üzem volt a csapás célpontja.

Ukrainian attack drones reportedly hit Russia’s 123rd Aircraft Repair Plant in Novgorod overnight, a sprawling facility used for IL-76 heavy lifter overhauls and upgrades. Locals reported multiple explosions, emergency sirens, and a fire rising from the airfield area. https://t.co/Kj7S5uzGXP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 10, 2026

Ez a létesítmény az orosz katonai szállító repülőgépek – köztük az Il–76-os, Il–78-as és L–410-es típusok –, valamint különböző repülőgép-hajtóművek javítására és karbantartására szakosodott.

A gyár a Rosztyeh nevű állami hadiipari óriásvállalat részeként működik. Mivel a létesítmény kulcsszerepet játszik az Ukrajna elleni orosz hadműveletek logisztikai támogatásában, az Európai Unió korábban már szankciós listára helyezte. A támadás tényét és a keletkezett károk mértékét a The Kyiv Independent független forrásból egyelőre nem tudta megerősíteni.

A novgorodi eseményekkel párhuzamosan az elcsatolt Krím félszigeten is dróntámadás zajlott az éjszaka folyamán. Mihail Razvozzsajev, Szevasztopol Moszkva által kinevezett kormányzója közölte, hogy az orosz légvédelem és a mobil tűzcsoportok összesen nyolc ukrán drónt lőttek le a térségben.

A helyi vezető beszámolója szerint a krími támadásban senki sem sérült meg, és a polgári infrastruktúrában sem keletkezett kár.

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