Egymásnak estek a republikánusok az arcpirító vereség után: már szenátori szinten zajlik a lázadás

Johnson a Washington Examinernek adott hétfői interjújában egyértelművé tette, hogy

nem vesz részt a szavazáson, és elhagyja a termet, ha a kollégái mégis megtartják a voksolást.

A titkos szavazással zajló tisztújítás elhalasztásához a szenátusi republikánus frakció többségének támogatására lenne szüksége.

Nem ő az egyetlen, aki időt kér, hiszen többek között Dave McCormick pennsylvaniai szenátor is a választás elnapolását sürgeti.

A félidős választásokon elszenvedett vereség nyomán a republikánusok a Kongresszus mindkét házában elvesztették a többségüket, így januártól a demokraták veszik át az irányítást a Szenátusban.

A kudarc miatt több konzervatív politikus is elégedetlen a jelenlegi többségi vezető, a dél-dakotai John Thune munkájával, és felmerült, hogy Johnson vehetné át a helyét.

A wisconsini szenátor – ahogy korábban, úgy most is – hárította ezt a lehetőséget, kijelentve, hogy nem áll szándékában frakcióvezetőnek lenni, bár a jövőbeni indulását nem zárta ki teljesen.

Johnson hangsúlyozta, hogy a frakcióülés összehívására irányuló kérése nem ellenséges lépés, csupán időt akar biztosítani a pártnak a helyzet értékelésére. Elmondása szerint személyesen kedveli Thune-t, és nem akar róla rosszat mondani, ugyanakkor

a szavazóik elvárják a felelősségre vonást, és valószínűleg új arcokat szeretnének látni a párt élén.

Thune hétfőn újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy élénk vitára számít a keddi ülésen, amelyet maga is fontosnak tart, de megerősítette, hogy újra elindul a vezetői posztért. Rajta kívül egyelőre egyetlen más republikánus szenátor sem jelezte nyilvánosan, hogy megpályázná a tisztséget.

Az interjúban Johnson Donald Trump elnök választási stratégiáját is élesen bírálta, miután a párt kulcsfontosságú, hagyományosan republikánus államokban is vereséget szenvedett. A szenátor szerint sok mindenkit terhel a felelősség a kialakult helyzetért, de külön kiemelte, hogy az elnök kérte arra a választókat, hogy úgy szavazzanak, mintha az ő neve is szerepelne a szavazólapon – az emberek pedig pontosan ezt tették, aminek most látható az eredménye.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images