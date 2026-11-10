"Elfogadhatatlan pofon": egyetlen lépéssel durván kiverte a biztosítékot a KFC gyorsétterem Észak-Olaszországban

Közleményben tiltakozott kedden az északkelet-olaszországi kistermelőket képviselő Coldiretti, miután megerősítést nyert, hogy a panírozott, fűszeres sült csirkéről ismert amerikai gyorsétteremlánc üzletet nyit Cortina d’Ampezzo és Madonna di Campiglio egy-egy menedékházában.

A Trentino-Alto Adige tartomány termelőit tömörítő szövetség kifejtette, hogy a nemzetközi gyorsétteremlánc üzleteinek megnyitása Cortina d'Ampezzo és Madonna di Campiglio sípályáin

elfogadhatatlan pofont jelent hegyeink és völgyeink identitásának és gasztronómiai hagyományának (..) a gyorséttermi óriás megérkezése közvetlen veszélyt jelent hegyi közösségeink munkájának méltóságára és gazdaságára nézve.

A menedékházakat üzemeltető Faloria részvénytársaság bejelentése, miszerint a Kentucky Fried Chicken (KFC) megveti a lábát a Dolomitok síparadicsomában, azonnali fenntartásokhoz vezetett főleg azt követően, hogy a gyorsétteremlánc internetes képeken megmutatta, miként kívánja "átalakítani" a menedékházakat a márkáját hirdető piros panelekkel.

Francesco Lollobrigida mezőgazdasági, élelmiszerszuverenitási és erdészeti miniszter hangoztatta, hogy nem ellenzi az újításokat, "de úgy vélem, hogy a hegyi környezet, és az, amit a turisták a csúcsokon keresnek, nagyon különbözik a fast food kultúrától" - mondta.

Az utóbbi két napban ezer aláírás gyűlt össze az amerikai gyorsétterem megállítására.

A tervek szerint a KFC-üzletek az egymástól valamivel több mint kétszáz kilométerre található Cortina d'Ampezzo és Madonna di Campiglio egy-egy menedékházában nyílnak meg, a síliftállomások közelében, ahol a legtöbb látogató fordul meg.

A Faloria társaság hétfőn rendkívüli értekezletet tartott a kérdésről, majd közleményben hangoztatta, hogy

esztétikailag nem alakítják át a menedékházakat, a KFC termékeit a kávézókban árulják majd.

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