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Elmondta Zelenszkij, mi történt a béketárgyaláson: egyelőre nem túl biztató a helyzet
Globál

Elmondta Zelenszkij, mi történt a béketárgyaláson: egyelőre nem túl biztató a helyzet

MTI
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Humanitárius ügyekről és biztonsági garanciákról egyeztetettek Abu-Dzabiban az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalások első, keddi fordulóján az ukrán, az amerikai és az orosz küldöttek - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Dániai hivatalos látogatásán az államfő elmondta, hogy a

humanitárius ügyek keretében a felek a fogolycseréről, valamint az Ukrajnából Oroszországba hurcolt gyerekek hazaszállításáról is egyeztettek.

Az Ukrajinszka Pravda című ukrán hírportál az ukrán delegációhoz közel álló forrásokra hivatkozva azt közölte, a küldöttségek megegyeztek abban, hogy a közeljövőben "nagyszabású fogolycserét" tartanak.

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