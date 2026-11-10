Figyelmeztetnek a tudósok: növelhetik az agresszív daganat kockázatát a bárhol ott lapuló "örök vegyi anyagok"

A PFAS néven is ismert per- és polifluor-alkil anyagokat azért nevezik örök vegyi anyagoknak, mert
rendkívül lassan bomlanak le, így felhalmozódnak a környezetben és az emberi szervezetben.
Ezeket a mesterséges vegyületeket széles körben használják a gyártók, így megtalálhatók többek között
- a tapadásmentes edények bevonatában,
- a bútorok kárpitjában,
- a vízlepergető ruházatokban,
- egyes élelmiszerek csomagolásában,
- valamint különféle kozmetikumokban is.
A Journal of Clinical Oncology című szakfolyóiratban publikált tanulmányhoz egy nagyszabású amerikai kutatás adatait használták fel. A tudósok 17 különböző PFAS-vegyület szintjét mérték meg olyan nők vérmintáiban, akiknél a vérvétel idején még nem diagnosztizáltak daganatot, de a lánytestvérük már átesett a betegségen. A kutatók 1609 olyan nő adatait vetették össze egy 2269 fős kontrollcsoportéval, akiknél később valóban kialakult a mellrák, majd a daganatok típusa szerint elemezték az eredményeket.
A vizsgálat kimutatta, hogy két konkrét vegyület, a perfluor-oktánsav (PFOA) és a perfluor-oktán-szulfonsav (PFOS) magasabb vérszintje növeli az ösztrogénreceptor-negatív (ER-negatív) emlőrák kialakulásának kockázatát.
Ez a daganattípus nem reagál az ösztrogén hormonra, emiatt általában agresszívabb lefolyású, és nehezebben kezelhető, mint a hormonérzékeny mellrákok.
A PFOA-nak leginkább kitett csoportban 67 százalékkal, míg a legmagasabb PFOS-értékekkel rendelkezőknél 93 százalékkal volt gyakoribb ez az agresszív daganat, mint a legkevésbé terhelt csoportban. Fontos ugyanakkor, hogy a kutatók az összesített mellrákkockázat és a vegyi anyagok között nem találtak egyértelmű kapcsolatot, az összefüggés kifejezetten erre a veszélyesebb altípusra korlátozódott.
A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy
a vizsgálat statisztikai összefüggést mutat ki, ami önmagában még nem bizonyítja, hogy közvetlenül a vegyszerek okozták a daganatot.
Dr. Tiffany Troso-Sandoval onkológus szerint azonban az eredmények így is rendkívül fontosak, mivel az ER-negatív mellrák esetében a genetikai hajlamon túl eddig nagyon kevés kockázati tényezőt ismertek. A szakorvos feltételezése szerint ezek a szervezetben felhalmozódó anyagok károsíthatják a DNS-t, vagy gátolhatják a test természetes sejtkárosodást javító folyamatait.
A kutatás egyik korlátja, hogy a vizsgált PFOA és PFOS vegyületeket az iparban időközben nagyrészt kivonták a forgalomból, a helyettük használt újabb, rövidebb szénláncú helyettesítő anyagok élettani hatásairól pedig egyelőre nagyon keveset tud a tudomány.
Bár a környezetünkben lévő vegyi anyagokat teljesen nem lehet elkerülni, a szervezet terhelése tudatos odafigyeléssel csökkenthető.
A szakemberek azt javasolják, hogy a mindennapokban legsűrűbben használt tárgyakat érdemes elsőként lecserélni.
- A konyhában a tapadásmentes serpenyők helyett ajánlott rozsdamentes acélból készült edényeket használni,
- a fekete műanyagból készült konyhai eszközöket pedig mellőzni, mivel azok más káros vegyületeket, például égésgátlókat is tartalmazhatnak.
- Emellett érdemes kerülni az ételek műanyag dobozban történő melegítését, a hő hatására ugyanis még több káros anyag oldódhat ki és rakódhat az ételekre.
- A csapvíz tisztítására érdemes felszerelni a megfelelő szűrőberendezést,
- valamint célszerű rendszeresen átböngészni a napi szinten használt kozmetikumok összetevőit is.
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