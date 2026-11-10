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Fordulat a Fehér Házban: Donald Trump mindenkivel a bolondját járatta a meglepő bejelentéssel
Globál

Fordulat a Fehér Házban: Donald Trump mindenkivel a bolondját járatta a meglepő bejelentéssel

MTI
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Dana White, a világ legnagyobb vegyes harcművészeti (MMA) szervezete, az UFC vezetője hétfőn visszautasította Donald Trump amerikai elnök állásajánlatát, aki tréfásan felajánlotta neki, hogy kinevezi a Fehér Ház szóvivőjének.

Köszönöm az ajánlatot, uram

- mondta Dana White az amerikai elnök mellett állva a Fehér Ház sajtótermében. "Nem akarok politizálni" - tette hozzá White, aki Donald Trump lelkes támogatója.

Összetör, hogy ezt hallom

- reagált a republikánus elnök.

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Trump az összegyűlt újságírók előtt azt is kijelentette, hogy White "szuper srác", hozzátéve, hogy az egyetlen problémája az, hogy "keveset beszél, mielőtt betöri az arcodat".

Dana White elmondta, hogy az elmúlt 24 órája, a szóvivői jelölés bejelentése óta, maga volt az őrület.

Donald Trump, akinek politikai helyzetét meggyengítette a demokraták félidős választásokon aratott jelentős győzelme,

szombaton a Truth Social közösségi oldalán vetette fel a kinevezést, később azonban azt hangoztatta, hogy csak vicc volt.

A Fehér Ház szóvivői posztja október 16-a óta betöltetlen, miután Katie Zachariát mindössze öt nap után elbocsátották. A Fox News konzervatív hírcsatorna kommentátora az egyetlen, rövidre fogott sajtótájékoztatót tartott, majd cikkek jelentek meg arról, hogy félrevezető nyilatkozatokat tett jogi végzettségéről.

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Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

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