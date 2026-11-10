Hiába tárgyalt a miniszter: tömegével törlik a vasúti járatokat, sztrájkolnak a mozdonyvezetők a mediterrán országban

Két héten belül másodszor léptek sztrájkba a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) mozdonyvezetői a vasútbiztonságot növelő ígéretek teljesítésének elmaradása miatt. A tiltakozóakció komoly fennakadásokat okozott a madridi és barcelonai elővárosi közlekedésben kedd reggel.

A Renfe tájékoztatása szerint a katalán Rodalies elővárosi vonalon a reggeli csúcsidőszakban nem teljesült az előírt 66 százalékos minimális szolgáltatási szint. A tervezett 25 járatból végül csak 11 indult el.

Jelentős késésekkel és útvonalmódosításokkal szembesültek a madridi Cercanías elővárosi vonal utasait is.

Több járatot töröltek az utolsó pillanatban. Egyes vonalakon elvétve közlekedtek csak a vonatok, néhány útvonalon teljesen felfüggesztették a forgalmat.

A sztrájk miatt a szokásosnál kevesebben voltak reggel a pályaudvarokon, a szolgáltató előre figyelmeztetett a várható fennakadásokra és alternatív közlekedési eszközök használatát javasolta ezen a napon.

A munkabeszüntetést a Mozdonyvezetők és Vasúti Segédszemélyzet Szakszervezete (Semaf) hirdette meg a Renfe-csoport mintegy 6 ezer munkavállalója számára, tiltakozásként

a vasútbiztonságot növelő ígéretek teljesítésének elmaradása miatt.

Az érdekképviselet a kormánnyal tavaly februárban létrejött megállapodások teljesítését követeli, amelyek a hálózatkarbantartás megerősítését és a létszám bővítését írják elő. Emellett szorgalmazzák egy olyan protokoll kidolgozását, amely szabályozná a kedvezőtlen időjárási körülmények közötti közlekedést.

A két hete Urda közelében történt, 69 emberéletet követelő gyorsvasúti balesetet követően követeléseiket kibővítették a vonatok sebességét automatikusan felügyelő és szabályozó biztonsági rendszer (LZB) meghibásodása utáni teendők módosításával is.

Carlos Cuerpo, a közlekedési tárca vezetésével múlt héten megbízott gazdasági miniszter a sztrájkot megelőzően

kétszer tárgyalt az érdekképviselettel, de nem tudta elérni az akció leállítását.

A Semaf szerint a minisztérium hozzáállása "konstruktívabbá vált", de továbbra sem látja garantáltnak követelései teljesítését, ezért folytatja a sztrájkot.

A szakszervezet csütörtökre is részleges munkabeszüntetést hirdetett, azonban a vasúti közlekedést szerdán is érinti a legnagyobb országos szakszervezetek lakhatási válság miatt meghirdetett általános sztrájkja.

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