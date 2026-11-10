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Hirtelen bedurvult Irán: azt mondják, Izraelt végleg el fogják pusztítani
Globál

Hirtelen bedurvult Irán: azt mondják, Izraelt végleg el fogják pusztítani

MTI
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Portfolio
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Irán katonai vezetése ismét megsemmisítéssel fenyegette meg kedden Izraelt.

Egy új, úgynevezett "rakétaváros" felavatásán Ali Abdollahi vezérkari főnök óva intette Izraelt egy újabb katonai eszkaláció következményeitől. Abdollahi a Tasznim iráni hírügynökség szerint Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt idézte, aki állítólag azt mondta, hogy "vagy nekünk kell Iránt megsemmisíteni, vagy Irán fog megsemmisíteni minket".

Az iráni vezérkari főnök úgy fogalmazott, hogy nincs semmi újdonság ebben a kijelentésben.

Világos, hogy minden bizonnyal teljesen meg fogjuk semmisíteni őket"

- hangoztatta.

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Az iráni fegyveres erők elitegysége, a Forradalmi Gárda légierejének parancsnoka is megfenyegette Izraelt.

Amennyiben szükségessé válik, úgy regionális és afölötti szinten is minden kapacitásukat tűz alá vesszük, és az ellenségnek nem hagyunk mást, csak a vereséget és a menekülést"

- jelentette ki Madzsid Muszávi.

Az iráni sajtó videókat tett közzé kedden az új, föld alatti rakétabázisról. Egyelőre nem világos, hogy mikor készültek a felvételek. Az iszlám köztársaságnak országszerte több hasonló támaszpontja van, gyakran a hegyek gyomrában, ahol mozgatható indítóállványokat, manőverező robotrepülőgépeket és ballisztikus rakétákat tárolnak. Háború esetén így védik meg a fegyverarzenált a bombázásoktól.

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Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

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