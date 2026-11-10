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Hirtelen fordulat jön Magyarország folyóin: akár 3 méterrel nőhet a Tisza vízszintje
Globál

Hirtelen fordulat jön Magyarország folyóin: akár 3 méterrel nőhet a Tisza vízszintje

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Bár a hazai folyókon jelenleg rendkívül alacsony a vízállás, a Hydroinfo legfrissebb előrejelzései szerint hamarosan látványos fordulat következik be - számolt be az Időkép. A Tiszán és az Ipolyon is komoly árhullám vonul le a következő időszakban, amely rövid idő alatt több méterrel emeli meg a folyók vízszintjét, véget vetve az elmúlt hetek negatív rekordhoz közelítő állapotának.

A Tiszán különösen szembetűnő lesz a változás, miután

a folyó vízszintje Vásárosnaménynál hetek óta a -200 és -230 centiméter közötti tartományban stagnált.

Ez vészesen megközelítette az eddig mért legkisebb vízállást, a -235 centiméteres szintet.

Az előrejelzések szerint a vízszint néhány nap leforgása alatt több mint 300 centimétert emelkedik majd, bár a Tisza még így is bőven az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szint alatt marad.

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A Tiszával párhuzamosan az Ipolyon is intenzív áradás kezdődik a hetek óta tartó, 30 és 40 centiméter közötti alacsony vízállás után.

A folyón november 13-tól hirtelen, meredek vízszintemelkedés indul meg, a tetőzés pedig november 14-én várható 250 centiméter körüli értékkel, amit követően megkezdődik az apadás.

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Címlapkép forrása: MTI

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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