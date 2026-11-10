Kész, vége: borul a hatalmas Trump-Putyin megállapodás

A máltai zászló alatt hajózó Agioi Fanendes október 22-én vett fel 40 ezer tonna kénmentes gázolajat a Balti-tenger partján fekvő oroszországi Primorszk kikötőjében. A hajózási adatok alapján a rakománynak november 7-én kellett volna megérkeznie az Egyesült Államokba, ám a járművet üzemeltető Eastmed már a múlt héten jelezte, hogy a célkikötőt még nem véglegesítették.
A görög cég kedden a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy a helyzet azóta sem változott, a hajó továbbra is a nyílt vízen várakozik.
A tengeri fuvarozásban bevett gyakorlat, hogy a hajók útközben módosítják a célállomásukat, vagy további utasításra várnak, ha egy tervezett üzlet meghiúsul, megváltoznak a tervek, esetleg az üzemeltető nem kívánja nyilvánosságra hozni a valódi úti célt.
A hajózási adatokból az is kiderül, hogy több másik, orosz gázolajat szállító tanker szintén irányt változtatott, noha eredetileg az amerikai keleti partot adták meg célállomásként.
Az orosz kőolaj és olajtermékek amerikai behozatalát még Joe Biden korábbi elnök tiltotta be 2022-ben, az Ukrajna elleni orosz invázió miatt. Donald Trump azonban a múlt hónapban váratlanul bejelentette, hogy megállapodott Moszkvával a dízelimportról, amivel a félidős választások előtt a hazai üzemanyagárakat akarta letörni.
Az alku részeként az elnök felfüggesztette az Oroszországot sújtó új amerikai szankciós törvény egyes részeit. Trump akkori közlése szerint Oroszország azonnal 300 ezer tonna – azaz 2,25 millió hordó – gázolajat exportálna az amerikai és a globális piacra, amit novemberben további 500 ezer tonna, közvetlenül utána pedig újabb egymillió tonna követne.
A szövetségi kormányzat lépésével szemben Mikie Sherrill, New Jersey demokrata kormányzója ebben a hónapban határozottan figyelmeztette a helyi kikötői tisztviselőket és a terminálok üzemeltetőit, hogy ne fogadjanak orosz gázolajat. A kormányzó érvelése szerint a szállítmányok átvétele szövetségi törvénybe ütközik, így az importban részt vevő vállalkozások és magánszemélyek súlyos polgári jogi, valamint büntetőjogi következményekkel számolhatnak.
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