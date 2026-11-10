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Kiderült, mit mondott Ukrajna az oroszoknak a mai béketárgyaláson: ezzel szerintük le lehetne zárni a háborút
Globál

Kiderült, mit mondott Ukrajna az oroszoknak a mai béketárgyaláson: ezzel szerintük le lehetne zárni a háborút

Portfolio
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Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő személyes találkozója felgyorsíthatná a háború lezárását. Kijev a csúcstalálkozó szorgalmazása mellett konkrét tűzszüneti javaslatokat is előterjesztett az Abu-Dzabiban zajló egyeztetéseken - jelentette az UNN.

Az ukrán diplomácia vezetője az UNN hírügynökségnek nyilatkozva kifejtette, hogy az Egyesült Arab Emírségek fővárosában zajló tárgyalásokon Ukrajna világos és egyszerű üzenetet közvetít.

Kijev álláspontja, hogy azonnal tűzszünet kell a háborúban, a megállapodás nyélbe ütéséhez elnöki találkozó szükséges, illetve a tartós békéhez biztonsági garanciák kellenek.

Szibiha személyes meggyőződése, hogy a békefolyamatot a két ország vezetőjének közvetlen egyeztetése mozdíthatná elő a leggyorsabban.

A külügyminiszter arra is kitért, hogy Ukrajna saját elképzeléseket dolgozott ki a fegyvernyugvás gyakorlati megvalósítására. A részletes javaslatok két kiemelt területet, a fekete-tengeri hajózás biztonságát, valamint az energetikai szektor védelmét, vagyis az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállítását érintik.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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