Kiderült, mit mondott Ukrajna az oroszoknak a mai béketárgyaláson: ezzel szerintük le lehetne zárni a háborút

Az ukrán diplomácia vezetője az UNN hírügynökségnek nyilatkozva kifejtette, hogy az Egyesült Arab Emírségek fővárosában zajló tárgyalásokon Ukrajna világos és egyszerű üzenetet közvetít.
Kijev álláspontja, hogy azonnal tűzszünet kell a háborúban, a megállapodás nyélbe ütéséhez elnöki találkozó szükséges, illetve a tartós békéhez biztonsági garanciák kellenek.
Szibiha személyes meggyőződése, hogy a békefolyamatot a két ország vezetőjének közvetlen egyeztetése mozdíthatná elő a leggyorsabban.
A külügyminiszter arra is kitért, hogy Ukrajna saját elképzeléseket dolgozott ki a fegyvernyugvás gyakorlati megvalósítására. A részletes javaslatok két kiemelt területet, a fekete-tengeri hajózás biztonságát, valamint az energetikai szektor védelmét, vagyis az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállítását érintik.
Kijev ezeket a terveket már hivatalosan is átadta nemzetközi partnereinek.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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