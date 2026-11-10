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Kiszivárgott: újra nekimenne Iránnak Netanjahu, de van egy ember, aki folyamatosan visszatartja
Globál

Kiszivárgott: újra nekimenne Iránnak Netanjahu, de van egy ember, aki folyamatosan visszatartja

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Kiújult a feszültség az izraeli politikai és katonai vezetés között az Iránnal szembeni fellépés kérdésében: Ejal Zamir altábornagy, az izraeli hadsereg (IDF) vezérkari főnöke a legutóbbi egyeztetéseken határozottan ellenezte azokat a lépéseket, amelyeket Benjámin Netanjahu miniszterelnök kíván végrehajtani Teheránnal szemben - jelentette a Times of Israel.

Az izraeli 12-es csatorna több, névtelenséget kérő forrásra hivatkozva számolt be a vitáról. A tábornok meggyőződése, hogy

az Irán elleni, egyelőre ismeretlen célú katonai vagy titkosszolgálati akciók jelenleg túlságosan kockázatosak lennének.

Zamir az óvatosságot egyrészt az Izraelben uralkodó belpolitikai bizonytalansággal indokolja.

A vezérkari főnök érvelésében emellett komoly szerepet játszik a washingtoni politikai helyzet alakulása is. A Fehér Ház ugyanis egyre kevésbé hajlik egy Iránnal vívandó háborúra, különösen azután, hogy a múlt heti amerikai félidős választásokon a szavazók súlyos vereséget mértek Donald Trump elnök Republikánus Pártjára.

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Nem ez az első alkalom, hogy a miniszterelnök és a hadsereg vezetője összekülönbözik ebben a stratégiai kérdésben. A héber nyelvű sajtó már az október 27-i izraeli választások előtt is beszámolt egy hasonló összezörrenésről Netanjahu és Zamir között, a nézeteltérés pedig most újult erővel lángolt fel. A televíziós csatorna értesüléseit sem a miniszterelnöki hivatal, sem az izraeli hadsereg nem kívánta kommentálni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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