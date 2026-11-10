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Komoly skalpot zsebeltek be Trump ellenfelei: megbuktatták a MAGA-mozgalom botrányhős arcát
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Komoly skalpot zsebeltek be Trump ellenfelei: megbuktatták a MAGA-mozgalom botrányhős arcát

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A CNN előrejelzése alapján a demokrata párti Eileen Laubacher nyugalmazott ellentengernagy győzött Colorado 4-es kongresszusi választókerületében, legyőzve a közismert MAGA-párti republikánus képviselőt, Lauren Boebertet.

Laubacher több mint három évtizedig szolgált a haditengerészetnél, és hétfőn "történelmi győzelemről" írt az X-en. A demokrata jelölt 95 százalékos feldolgozottságnál kevesebb mint 1 százalékponttal vezet Boeberttel szemben. Laubacher a fő céljának az árak mérséklését, az egészségügy védelmét, a vidéki közösségek megerősítését, valamint a korrupció visszaszorítását nevezte mindkét pártban.

A keményvonalas Boebert idén a negyedik kétéves ciklusáért indult a képviselőházban.

A 39 éves politikus még a 2024-es választás előtt választókerületet váltott, miután 2022-ben az eredeti körzetében csak pár száz szavazattal tudott nyerni. Bár a konzervatívabb 4-es körzetben 2024-ben még több mint 11 százalékpontos különbséggel győzött, ez már a 2026-os demokrata cunamival szemben nem bizonyult elegendőnek.

2020-as megválasztása óta Boebert a Republikánus Párt MAGA-szárnyának egyik legismertebb és legmegosztóbb arca volt,

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olyan, mostanra lemondott képviselők társaságában, mint Marjorie Taylor Greene vagy Matt Gaetz.

Boebert a karrierje során számtalan magánéleti botrányba keveredett. Többek közt azzal vádolták, hogy kongresszusi beosztottjaival szexuális kapcsolatot létesített (amit vehemensen tagadott), 2023-ban pedig kivezették egy moziteremből, mert akkori párjával zavarta a közönség szórakozását.

Boebert saját pártja vezetésének – köztük Kevin McCarthy és Mike Johnson korábbi, illetve leköszönő házelnököknek – is rendszeresen fejfájást okozott. Donald Trump az egy héttel ezelőtti választást megelőzően lojális harcosként méltatta és a támogatásáról biztosította, ám a kapcsolatuk korántsem volt felhőtlen.

Az idei év elején Boebert azzal váltotta ki az elnök haragját, hogy

Trump egyik leghangosabb republikánus kritikusa, a kentuckyi libertárius képviselő, Thomas Massie mellett kampányolt az előválasztáson.

Boebert tavaly a Fehér Ház nyomásgyakorlása és a pártvezetés akarata ellenére csatlakozott ahhoz a demokrata kezdeményezéshez, amely az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát követelte.

A Hill szerint

Boebert hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a verseny még nem dőlt el.

Mint mondta, több ezer olyan levélszavazat van, amelynél a választók csütörtök estig még javíthatják a formai hibákat, emellett a külföldi és a katonák voksainak a megszámlálása is hátravan. Boebert hozzátette, hogy a végleges számok péntekre várhatók, és bármi lesz is a végeredmény, azt el fogja fogadni.

A politikus újságírói kérdésre úgy fogalmazott, hogy bizonyos értelemben szinte felszabadító lenne, ha elveszítené a mandáumát.

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Címlapkép forrása: RJ Sangosti/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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